Фінляндія закрила останню в країні вугільну ТЕС

Фінська енергетична компанія Helen Ltd. оголосила про закриття останньої вугільної теплоелектростанції. ТЕС "Салмісаарі" в Гельсінкі остаточно припинила роботу 1 квітня.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає LIGA.net.

Закриття ТЕС "Салмісаарі" на практиці означає кінець ери вугілля та підвищення самодостатності фінського виробництва енергії.

Очікується, що з припиненням використання вугілля для виробництва теплоелектроенергії щорічні викиди вуглекислого газу Helen скоротяться на 50%, а для Гельсінкі – приблизно на 30%.

Відтак, загальний обсяг викидів у Фінляндії скоротиться майже на 2%.

Для заміщення щорічного виробництва 175 МВт електроенергії та 300 МВт тепла на ТЕС "Салмісаарі" Helen планує використовувати електричні котли і теплові насоси, а також продовжить спалювати паливні пелети та деревну тріску.

Водночас Фінляндія збереже резервні вугільні потужності для забезпечення безпеки постачання, які можуть бути залучені за потреби. Крім того, деякі енергетичні компанії використовують невеликі обсяги вугілля у виробництві енергії з метою покриття пікового навантаження, резервування та забезпечення безпеки постачання.

Згідно з фінським законодавством, використання вугілля у виробництві теплоелектроенергії з 1 травня 2029 року буде заборонено.

Як повідомлялося, минулого року будівництво вугільних електростанцій у Китаї зросло до найвищого рівня за майже 10 років, що суперечить обіцянці президента Китаю Сі Цзіньпіна про те, що викиди вуглецю досягнуть свого піку до 2030 року, а до 2060 року Китай стане кліматично нейтральним.