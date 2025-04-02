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Новини
2 011 20

Фармацевтична компанія "Дарниця" торік заробила майже 7 мільярдів

Фармацевтична компанія

Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма Дарниця" у 2024 році отримало дохід у розмірі 6,9 млрд грн, а чистий прибуток компанії становив майже 400 млн грн.

Для порівняння, у 2020 році дохід компанії складав 3,6 млрд грн, у 2021 році – 4,4 млрд, у 2022-му– 5,2 млрд, а у 2023-му – також 6,9 млрд грн. Таким чином, за чотири роки дохід "Дарниці" майже подвоївся, пише "Апостроф".

Нагадаємо, нещодавно в інтерв’ю Українській правді представниця фармацевтичної компанії "Дарниця" Катерина Загорій заявляла, що собівартість лікарських засобів у кінцевій ціні може становити лише 15%. А націнка виробника на окремих препаратах – 85%. Завод спочатку запускає препарати дешево, щоб завоювати ринок, і поступово підіймати ціну.

За даними дослідження Proxima Research, за два роки "Дарниця" підвищила ціни на один з найпопулярніших препаратів "Цитрамон" на 120%.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мали знизитися на 30%. Причиною стали дані про надприбутки фармвиробників і завищення цін, що обмежувало доступ українців до необхідних медикаментів.

На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень. 

Автор: 

доходи (459) ліки (573) Новини компаній (3348) Дарниця (64)


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Топ коментарі
+2
як вам таке свідки залізобетонних яєць лідора?
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/ukraintsyam-rizko-pidnyali-tsini-na-liki-a-potim-povernuli-yak-bulo-lyashko-vidzvituvav-pro-znizhennya-tsin-na-30.htm Ціни на ліки злетіли, а потім повернулись до попереднього рівня: для чого Ляшко створив ілюзію здешевлення медпрепаратів
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02.04.2025 11:43
+2
маю надію, що ви розрізняєте дохід від чистого прибутку та усвідомлюєте чим закінчиться втручання ОПи чи іншого органа у процес ціноутворення?
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02.04.2025 11:48
+2
....бо, до прикладу, простий дарницький цитрамон часом майже вдвічи дорожче аніж у людських фармкомпаній..
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02.04.2025 12:06
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Неплохо наварились на людском горе.
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02.04.2025 11:33 Відповісти
Ну коли кожен кому не лінь наживаються на українцях чому цим не можна??
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02.04.2025 11:43 Відповісти
ціна на самі дешеві пігулки типу цитрамона кожного тижня зростають у геометричні прогресії, навіть не знаю чому такі доходи в цієї фармацептичної компанії тані маленькі.
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02.04.2025 11:34 Відповісти
маю надію, що ви розрізняєте дохід від чистого прибутку та усвідомлюєте чим закінчиться втручання ОПи чи іншого органа у процес ціноутворення?
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02.04.2025 11:48 Відповісти
Куди ОПа влізе та ще "візьму під особистий контроль" настає пісец.
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02.04.2025 12:06 Відповісти
залежить яка ціль, якщо мета опа країні, справляються на відмінно.
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02.04.2025 12:17 Відповісти
Ми розрізняємо відповідальний бізнес і мародерство-цього,у даному випадку,достатньо!
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02.04.2025 12:22 Відповісти
ще й тлумачення даних слів посилили, Миigor Naumthyc?
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02.04.2025 12:29 Відповісти
Це вони ще медичний канабіс не включили в товарообіг.... На повну!
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02.04.2025 11:39 Відповісти
як вам таке свідки залізобетонних яєць лідора?
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/ukraintsyam-rizko-pidnyali-tsini-na-liki-a-potim-povernuli-yak-bulo-lyashko-vidzvituvav-pro-znizhennya-tsin-na-30.htm Ціни на ліки злетіли, а потім повернулись до попереднього рівня: для чого Ляшко створив ілюзію здешевлення медпрепаратів
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02.04.2025 11:43 Відповісти
Після потужного здешевлення зайшов у «свою»аптеку,спитав,що моє здешевшало.А мені 70+,гіпертонія,ішемічна і взагалі букет.
Аж нічого...А щодва тижні ціна піднімається...Я не знаю,як у всьому ЄС,а в Німеччині в аптеці моде йоду і бинта купиш,решта по рецепту і безплатно.Але потрібна медична страховка,недешева,алевсе ж дешевше нашої медично-аптекарської мафії.
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02.04.2025 11:44 Відповісти
6 процентов прибыли от выручки - отличная бухгалтерия,их крышует наверное сам гетьманович.
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02.04.2025 11:56 Відповісти
Українцям є що захищати!
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02.04.2025 11:59 Відповісти
Так, українцям є що захищати, но і є з чим розібратися
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02.04.2025 14:04 Відповісти
Ну що тут можна сказати, молодці. Даже за самі прості глазні каплі які коштують 30 копійок вони вже деруть по 40грн
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02.04.2025 12:01 Відповісти
....бо, до прикладу, простий дарницький цитрамон часом майже вдвічи дорожче аніж у людських фармкомпаній..
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02.04.2025 12:06 Відповісти
https://epravda.com.ua/biznes/yak-pracyuye-farmacevtichniy-rinok-804009/index.amp "На препарати "Дарниці" маркетинг сягає 68% від ціни. Зі 100 гривень 68 ми повинні віддати аптеці за право продажу цього препарату"
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02.04.2025 12:19 Відповісти
В Білорусії, Польщі багато ліків дешевше у рази...
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02.04.2025 12:16 Відповісти
не сумніваюсь бо європейські аналоги, наприклад виробник Тева вже дешевші за відповідні від Дарниці. І ще Дарниця почала багато препаратів щоденного прийому фасувати в блістери по 28 шт, хоча як відомо місяць має 30-31 день, це мабудь такий же маркетинговий хід як молоко і кефір по 900 гр..І при цьому багато препаратів виробників що пакують 30 шт все одно дешевші
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02.04.2025 12:25 Відповісти
Непогано мати прибуток, нічого не зробивши для цього, а просто піднявши ціни, раніше це спекуляцією називалося, а зараз бізнесом. Хоча може откати збільшують
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02.04.2025 14:01 Відповісти

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