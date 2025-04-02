Фармацевтична компанія "Дарниця" торік заробила майже 7 мільярдів

Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма Дарниця" у 2024 році отримало дохід у розмірі 6,9 млрд грн, а чистий прибуток компанії становив майже 400 млн грн.

Для порівняння, у 2020 році дохід компанії складав 3,6 млрд грн, у 2021 році – 4,4 млрд, у 2022-му– 5,2 млрд, а у 2023-му – також 6,9 млрд грн. Таким чином, за чотири роки дохід "Дарниці" майже подвоївся, пише "Апостроф".

Нагадаємо, нещодавно в інтерв’ю Українській правді представниця фармацевтичної компанії "Дарниця" Катерина Загорій заявляла, що собівартість лікарських засобів у кінцевій ціні може становити лише 15%. А націнка виробника на окремих препаратах – 85%. Завод спочатку запускає препарати дешево, щоб завоювати ринок, і поступово підіймати ціну.

За даними дослідження Proxima Research, за два роки "Дарниця" підвищила ціни на один з найпопулярніших препаратів "Цитрамон" на 120%.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мали знизитися на 30%. Причиною стали дані про надприбутки фармвиробників і завищення цін, що обмежувало доступ українців до необхідних медикаментів.

На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень.