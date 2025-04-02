У депутата Одеської міськради знайшли маєток на узбережжі Іспанії на 40 мільйонів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) розшукало нерухомість, що належить депутату Одеської міськради вартістю понад 40 млн грн в Іспанії.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зокрема, АРМА розшукало та підтвердило наявність будинку та земельної ділянки, що розташовані в одному з найромантичніших та наймальовничіших курортів південно-східного узбережжя Андалусії Іспанії загальною вартістю 40,7 млн грн. Також у депутата та його близьких виявили спортивний брендовий кроссовер та рахунки в іспанських банках.

Зазначається, що активи шукали в межах співпраці з іноземними компетентними органами, завдяки механізму виявлення необґрунтованих активів за кордоном. За наявною інформацією, депутат наразі проживає саме в цьому маєтку на території Іспанії.

За наявною інформацією, НАЗК також виявило у депутата та його родини інші необґрунтовані активи на загальну суму понад 81,7 млн грн, включаючи нежитлові приміщення та квартири в Одесі, корпоративні права та автомобіль преміум-класу.

Як повідомлялося, НЗАК за 2024 рік виявило в деклараціях недостовірні відомості на 3,8 млрд грн та ознаки незаконного збагачення на 192 млн грн.