БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 226 13

У депутата Одеської міськради знайшли маєток на узбережжі Іспанії на 40 мільйонів

У депутата Одеської міськради знайшли будинок на узбережжі Іспанії на 40 мільйонів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) розшукало нерухомість, що належить депутату Одеської міськради вартістю понад 40 млн грн в Іспанії.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зокрема, АРМА розшукало та підтвердило наявність будинку та земельної ділянки, що розташовані в одному з найромантичніших та наймальовничіших курортів південно-східного узбережжя Андалусії Іспанії загальною вартістю 40,7 млн грн. Також у депутата та його близьких виявили спортивний брендовий кроссовер та рахунки в іспанських банках.

Зазначається, що активи шукали в межах співпраці з іноземними компетентними органами, завдяки механізму виявлення необґрунтованих активів за кордоном. За наявною інформацією, депутат наразі проживає саме в цьому маєтку на території Іспанії.

За наявною інформацією, НАЗК також виявило у депутата та його родини інші необґрунтовані активи на загальну суму понад 81,7 млн грн, включаючи нежитлові приміщення та квартири в Одесі, корпоративні права та автомобіль преміум-класу.

Як повідомлялося, НЗАК за 2024 рік виявило в деклараціях недостовірні відомості на 3,8 млрд грн та ознаки незаконного збагачення на 192 млн грн.

Автор: 

Одеса (925) НАЗК (510) АРМА (424)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+4
Оце так несподіванка
Але ж він у нас такий один, отой депутат? Решта ж бідні як церковний миш?
показати весь коментар
02.04.2025 13:58
+3
Так, того хто найшов цей маєток в Іспанії засудити, як Червінського з вагнерівцями. Депутату дати оздоровчі з бюджету Одеси, і відправити "гнити" у казематах маєтку. Або створити йому "зелений коридор" для евакуації з Одеси. Друзі, це не моє рішення. Це вже "зєлєнські слуги" затвердили на своєму СХОДНЯЧКУ.
показати весь коментар
02.04.2025 13:52
+3
Думаю что в Украине могли бы жить лучше и пенсии больше платить, не будь такой коррупции
показати весь коментар
02.04.2025 13:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та йому просто одеський клімат не підходить....
показати весь коментар
02.04.2025 13:50 Відповісти
Так, того хто найшов цей маєток в Іспанії засудити, як Червінського з вагнерівцями. Депутату дати оздоровчі з бюджету Одеси, і відправити "гнити" у казематах маєтку. Або створити йому "зелений коридор" для евакуації з Одеси. Друзі, це не моє рішення. Це вже "зєлєнські слуги" затвердили на своєму СХОДНЯЧКУ.
показати весь коментар
02.04.2025 13:52 Відповісти
Думаю что в Украине могли бы жить лучше и пенсии больше платить, не будь такой коррупции
показати весь коментар
02.04.2025 13:52 Відповісти
Це рекрутинговий центр з казармою для майбутніх воїнів ЗСУ. Не треба наговорювати на патріота України
показати весь коментар
02.04.2025 13:57 Відповісти
Так точно! Тренує там іспанських льотчиків!
показати весь коментар
02.04.2025 13:59 Відповісти
Оце так несподіванка
Але ж він у нас такий один, отой депутат? Решта ж бідні як церковний миш?
показати весь коментар
02.04.2025 13:58 Відповісти
роздавав за хабарі лохам ділянки в Затоці яку зараз кацапи вщент зруйнували а сам хитрий скупився натомість в Іспанії, все як в Одесі!
показати весь коментар
02.04.2025 13:59 Відповісти
****** сироти, вже заїбали
показати весь коментар
02.04.2025 14:00 Відповісти
Може це агент під прикриттям? - такии зашифровании
показати весь коментар
02.04.2025 14:04 Відповісти
Судя по цене, это у него только гараж в районе виллы военкома Борисова.
показати весь коментар
02.04.2025 14:07 Відповісти
То ви ще в малазі марбельї та бенідормі не були-от там можна побічити купи "пересічних"
показати весь коментар
02.04.2025 14:29 Відповісти
і оце за такіх йди воюй, де їхні 6-кі по телелайнофону будуть росказуютьвать шо ти країну захищаєш, отаких мразот біля кормушкі ми зазахищаєм, а ще землю і надра які як виявилось нам неналежать.
потім плачуться що в СЗЧ йдуть,
показати весь коментар
02.04.2025 15:34 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 