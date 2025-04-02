Близький до Путіна російський олігарх Тимченко не зміг скасувати санкції ЄС через суд
Близький до Путіна російський олігарх Геннадій Тимченко не зміг скасувати запровадження європейських санкцій щодо себе та своєї дружини Олени через суд.
Про це Суд Європейського Союзу в Люксембурзі оголосив у середу, 2 квітня, передає Deutsche Welle.
Йдеться про обмежувальні заходи ЄС, запроваджені щодо російських бізнесменів і причетних до них осіб них у рамках санкційного режиму за агресію РФ проти України "через дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".
Геннадій Тимченко та його дружина Олена Тимченко і раніше намагалися оскаржити запроваджені щодо них обмежувальні заходи Євросоюзу, але їхні позови було відхилено.
Вони також намагалися через Суд ЄС домогтися зняття зобов'язання звітувати про свої активи, що перебувають у юрисдикції Євросоюзу, яке поширюється на всіх фігурантів санкційного списку. Однак суд у Люксембурзі вирішив, що Рада ЄС мала право встановити таке зобов'язання.
Водночас Суд ЄС скасував санкції проти російського мільярдера Дмитра Пумпянського, його сина Дмитра та дружини Галини.
У червні 2024 року Суд ЄС вже задовольнив попередній позов мільярдера Пумпянського про скасування запроваджених щодо нього санкцій. Однак це судове рішення поширювалося лише на період дії заходів з вересня 2022 року по вересень 2023 року. Оскільки воно не стосувалося обмежувальних заходів, дію яких було подовжено в березні 2024 року, Дмитро Пумпянський залишився в санкційному списку Євросоюзу.
Це стосувалося і його сина Олександра – йому також раніше вдалося домогтися зняття санкцій, але лише до їхнього поновлення в березні 2024 року. Тепер Суд ЄС скасував дію цих обмежувальних заходів, яка поширюється на шість місяців.
Дружина Дмитра Пумпянського Галина, з якої Суд ЄС також зняв санкції за більш ранній період, цього разу оскаржувала заходи Євросоюзу, продовжені у вересні 2023 року, і домоглася їхнього скасування.
Однак фактично санкції щодо них продовжують діяти. Як пояснили у пресслужбі Суду ЄС, оскільки кожне продовження санкцій – це окреме рішення, яке ухвалюють кожні шість місяців, то й оскаржувати санкції фігуранти списків можуть лише за кожним окремим рішенням, доки їх не виключать із санкційних списків.
Як повідомлялося, у вересні 2024 року Суд Європейського Союзу виніс рішення, яким відмовив російським олігархам Геннадію Тимченку, Олені Тимченко, Михайлу Фрідману, Петру Авєну і Герману Хану у скасуванні європейських санкцій проти них. Згодом скасування санкцій проти Фрідмана і Авєна вимагала Угорщина, але поки що домогтися цього не вдалося.
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