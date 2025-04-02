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У Сумах продовжили опалювальний сезон: чекають на похолодання

У Сумах через погіршення погоди продовжили опалювальний сезон

У Сумах продовжили опалювальний сезон через погіршення погодних умов.

Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар. 

"У зв'язку з погіршенням погодних умов, за рішенням Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, опалювальний сезон у місті буде продовжено", – зазначив Кобзар.

Він додав, що в закладах охорони здоров'я, освіти та інших установах, що фінансуються з місцевого та державного бюджету, відключення теплопостачання можливе за рішенням керівника закладу на підставі відповідного листа.

Як повідомлялося, міська влада Києва ухвалила рішення завершити опалювальний сезон у Києві з 24 березня.

7 березня у Львові повністю зупинили подачу опалення до житлових будинків, оскільки вдень температура повітря сягала 17-18 градусів тепла.

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А чого тільки у Сумах? Треба було по всій Україні продовжувати. Зараз знайомий поїхав в Закарпаття, каже шо холодрига конкретна.
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02.04.2025 16:43 Відповісти
Продовжили... І ще в деяких гуртожитках вимкнули електрику, а в деяких багатоповерхівках вимкнули ліфти. Люди сьогодні перекрили дорогу з цього приводу
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02.04.2025 18:46 Відповісти

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