У Сумах продовжили опалювальний сезон: чекають на похолодання

У Сумах продовжили опалювальний сезон через погіршення погодних умов.

Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

"У зв'язку з погіршенням погодних умов, за рішенням Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, опалювальний сезон у місті буде продовжено", – зазначив Кобзар.

Він додав, що в закладах охорони здоров'я, освіти та інших установах, що фінансуються з місцевого та державного бюджету, відключення теплопостачання можливе за рішенням керівника закладу на підставі відповідного листа.

Як повідомлялося, міська влада Києва ухвалила рішення завершити опалювальний сезон у Києві з 24 березня.

7 березня у Львові повністю зупинили подачу опалення до житлових будинків, оскільки вдень температура повітря сягала 17-18 градусів тепла.