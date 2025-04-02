Експорт українських товарів у березні зріс після двох місяців падіння, – Мінекономіки

За березень 2025 року Україна експортувала товарів на понад $3,6 млрд, що на 4,5% більше, ніж у березні минулого року, та на 18% більше, ніж у лютому поточного року.

Про це повідомив заступник міністра економіки України - торговий представник Тарас Качка.

Усього за перший квартал 2025 року, за попередніми даними, експорт товарів сягнув майже $9,9 млрд.

"Попри скорочення експорту в перші два місяці року, у березні нам вдалося вийти на позитивну динаміку. Суттєве зростання експорту у березні порівняно з лютим поточного року стало можливим завдяки збільшенню поставок агропродукції, залізної руди та продукції металургійної галузі", – зазначив Качка.

Він розповів, що експорт чавуну в порівнянні з лютим збільшився у понад 13,4 раза (на $110 млн), експорт насіння соняшнику зріс у березні в 11,5 раза (на $15,9 млн), поставки макухи збільшились на 80,3% (на $35,8 млн), соняшникової олії – на 39,2% (на $141,6 млн).

Це дозволило збільшити фізичні обсяги експорту до рівня 9,98 млн тонн, що на 15,9% більше, ніж у лютому цього року.

У березні експорт морським транспортом порівняно з лютим поточного року зріс на 24,7% у грошовому еквіваленті й на 17% – у вазі. Експорт залізницею збільшився на 16,8% – у грошах, та на 15,1% – у вазі.

"Попри зниження фізичної ваги українського експорту, збільшується його грошова вартість. Так в березні минулого року ми експортували майже 11,9 млн тонн на суму $3,46 млрд, а в березні цього року – 9,9 млн тонн на $3,62 млрд. Таким чином поступово зростає частка товарів із більшою доданою вартістю, а це значить, що українська переробна промисловість успішно долає перешкоди у своєму розвитку внаслідок війни й виходить на зовнішні ринки", – зауважив Качка.

Найбільше в березні Україна експортувала за вартістю:

кукурудзу ($514,4 млн, або 2,4 млн тонн);

олію соняшникову, сафлорову або бавовняну ($503 млн або 441 тис. тонн);

пшеницю ($253,9 млн або 1,1 млн тонн);

залізну руду та концентрати ($238,4 млн або 2,9 млн тонн);

соєві боби ($150,2 млн, або 369,2 тис. тонн);

проводи ізольовані ($124,6 млн, або 6,5 тис. тонн);

чавун ($118,9 млн, або 300,9 тис. тонн).

Найбільше українські виробники експортували товарів до Польщі ($407,7 млн), Туреччини ($294,3 млн), Італії ($231,8 млн), Німеччини ($196,3 млн), Китаю ($189,4 млн) та Іспанії ($185,7 млн).

Європейський Союз залишається ключовим торгівельним партнером України.

Загалом у березні до країн ЄС Україна експортувала товарів на $2,04 млрд (на 6,1% більше, ніж у лютому).

Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що Україна може майже до 100% підняти рівень забезпечення Євросоюзу тими культурами, які вирощуються в Україні.

Перед тим Висоцький заявляв, що український аграрний сектор на 60-70% експортоорієнтований і водночас експортозалежний, а світове споживання таким чином залежить від нього.