США скасували санкції проти дружини друга Путіна. Їй належить нерухомість у Європі

США виключили зі свого списку санкцій (SDN) дружину російського олігарха Бориса Ротенберга, який входять до найближчого оточення російського диктатора Путіна.

Про це повідомляє Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.

Зокрема, із санкційних списків виключили громадянку РФ Каріну Юріївну Ротенберг 1978 року народження (так відома як Гапчук Фокс), яка мешкає у РФ та у Франції. Вона вийшла заміж за Бориса Ротенберга у 2009 році, а щонайменше з 2013 року також мала громадянство США.

Водночас до санкційного списку США внесли трьох громадян Росії та три зареєстровані у РФ юридичні особи. Обмеження щодо них запроваджені у межах санкційного пакету проти мережі, яка за підтримки Ірану переправляла з Росії сировину, зброю та чутливі товари єменським хуситам, пояснили у Мінфіні США.

США запровадили санкції проти Бориса Ротенберга, його дружини Каріни та синів Романа та Бориса у березні 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. У квітні 2022 року санкції проти Бориса Ротенберга запровадив ЄС, але родини мільярдера вони не торкнулися.

Тому Каріна Ротенберг продовжувала подорожувати елітними курортами Європи. Водночас вона керує Федерацією кінного спорту Москви. Разом зі своїм чоловіком вона продовжує утримувати в Європі елітні стайні, писали опозиційні російські ЗМІ. Згідно з базами даних FEI та ФКСР, у власності Ротенбергів щонайменше 24 коней. Деякі з них коштують 900 тис. євро.

До 2022 року дружина Ротенберга допомагала йому фінансами через позики у філіях російських банків за кордоном. Формально не пов'язаний із бізнесменами офшор, записаний на колишнього охоронця мільярдера Олександра Козлова, розміщував депозит у кіпрському відділенні "Промсвязьбанку", а банк під заставу цього депозиту видавав позику на ім'я Каріни Ротенберг, повідомляє The Moscow Times.

За даними журналістських розслідувань, дружина олігарха володіє половиною всієї західної нерухомості свого чоловіка. Наприклад, на неї оформлена частка в маєтку площею 30 гектарів у Муан-Сарту, за 50 км від Монако. У 2014 році він оцінювалося у 17 млн ​​євро. Загальна вартість активів пари лише у Монако та Франції становить понад 60 млн євро.

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Як повідомлялося, восени минулого року російські опозиційні ЗМІ з'ясували, що мільярдери Аркадій та Борис Ротенберги, які входять до найближчого оточення російського диктатора Путіна, протягом останніх півтора року заволоділи щонайменше 10 ділянками землі у Балаклавській бухті в анексованому Криму, які окупаційна влада вилучила в українських та місцевих власників. На незаконно захопленій землі вони планують збудувати масштабну стоянку для елітних яхт.