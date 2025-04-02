ЄБРР виділить Україні 1 мільярд євро на відновлення енергетики

Європейський банк реконструкції та розвитку планує цього року виділити близько 1 млрд євро, щоб допомогти Україні відновити пошкоджений енергетичний сектор та підвищити енергетичну стійкість.

Про це заявив віцепрезидент ЄБРР Маттео Патроне, передає Європейська правда з посиланням на Reuters.

За словами Патроне, енергетична безпека є найважливішим напрямком діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні: на неї вже виділено 2 млрд євро.

"Але з урахуванням заходів, які ми збираємося завершити, а також з урахуванням наших планів, зокрема, в державному секторі, ці 2 млрд євро суттєво збільшаться в 2025 році. Це близько 3 млрд євро, ймовірно, до кінця року", – зазначив Патроне.

Таким чином, протягом 2025 року фінансування допомоги енергетичному сектору в Україні з боку ЄБРР збільшиться на 1 млрд євро.

Патроне додав, що відновлювані джерела енергії становлять близько 10% в енергетичному балансі України, і банк розглядає проєкти, спрямовані на збільшення цієї частки.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року ЄБРР направив в Україну 6,4 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку готовий збільшити щорічні інвестиції в Україну до 3 млрд євро після завершення війни.

На початку грудня минулого року Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку схвалила інвестиції в Україну на суму понад 1,3 млрд євро.

Пізніше стало відомо, що ЄБРР і глобальний страховий і перестрахувальний брокер Aon оголосили про запуск спеціалізованого механізму, покликаного відродити ринок страхування воєнних ризиків в Україні.