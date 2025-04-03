Ціни на нафту падають після оголошених Трампом нових мит

Ціни на нафту знизилися на 3% після запроваджених президентом США Дональдом Трампом нових мит. Інвестори вважають, що вони спровокують глобальну торговельну війну, яка призведе до стримування економічного зростання та обмеження попиту на пальне.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту Brent знизилися на $1,6, до $73,35 за барель після падіння на 3,2% раніше, що стало найбільшим денним скороченням у відсотках з 5 березня. Ф'ючерси на американську нафту WTI подешевшали на $1,62, до $70,09, передає Укрінформ.

Напередодні Трамп оголосив про мінімальний тариф у розмірі 10% на більшість товарів, що імпортуються до США та вищі мита на продукцію з десятків країн, розгорнувши глобальну торговельну війну, що загрожує підвищенням інфляції та зупинкою світового економічного зростання.

"Оголошення про мита в США явно застало ринки зненацька. Спекуляції перед оголошенням передбачали фіксований тариф у розмірі 15-20%, але остаточне рішення було більш агресивним...Що стосується цін на нафту, фокус зараз зміщується на прогноз глобального зростання, який, ймовірно, буде переглянуто в бік зниження через ці вищі, ніж очікувалося, тарифи", – сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг.

Імпорт нафти, газу та продуктів нафтопереробки звільняється від нових мит.

У середу аналітики UBS знизили свої прогнози щодо нафти на $3 за барель у 2025-2026 роках до $72 за барель, посилаючись на слабкіші фундаментальні показники.

Зараз трейдери та аналітики очікують більшої волатильності цін у найближчій перспективі, оскільки тарифи можуть змінитися, бо країни намагатимуться домовитися про нижчі ставки або запровадити відповідні збори.

Як повідомлялося, президент Дональд Трамп оголосив про запровадження мит практично на весь імпорт товарів у США. Тарифи запроваджені проти 74 країн та ЄС, вони набудуть чинності 5 і 9 квітня.