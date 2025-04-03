Кличко відзвітував про масові звільнення в КМДА після розслідування земельної корупції в Києві

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив про звільнення посадовців, які фігурують у резонансному корупційному розслідуванні, що стосуються, зокрема, земельної сфери столиці.

Про звільнення він заявив у Telegram.

Зокрема, за словами мера, зі своїх посад уже звільнені заступник голови КМДА Петро Оленич, заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта та заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов.

Депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв звільнений з посади директора КП "Інженерний центр".

Звільнені також наступні посадовці:

директор комунального підприємства "Київський інститут земельних відносин" Ігор Долинський;

директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій;

заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

Як додав Кличко, директор комунального підприємства "Фінансова компанія "Житлоінвест" Віктор Погребний наразі перебуває на лікарняному. Щойно вийде – буде звільнений.

"Щодо інших посадовців, імена яких лунали в журналістському розслідуванні. У них невизначений процесуальний статус у кримінальному провадженні. А у Володимира Бондаренка – статус свідка. І його, як секретаря Київради, обирали депутати. Вони і можуть його звільнити", – додав він.

Наразі Бондаренко відсторонений від підготовки та ведення засідань Київради.

Операція "Чисте місто"

Як повідомлялося, 6 лютого НАБУ провело масштабну операцію "Чисте місто" у межах справи про корупцію у земельній та бюджетній сфері Києва.

Підозри у справі отримали 10 осіб, серед них – керівник злочинної організації, ексдепутат Київради і бізнесмен Денис Комарницький, а також заступник голови КМДА Петро Оленич, голова постійної комісії Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Михайло Терентьєв. Затримати вдалося лише 7 з них.

За даними слідства, на території Києва з 2019 року по лютий 2025 року діяла злочинна організація, яка складалася з колишніх та чинних службових осіб Київської міської ради та КМДА.

Злочинна організація, використовуючи службові повноваження, посади та зв’язки її учасників, встановила контроль над деякими питаннями земельної, бюджетної та інвестиційної сфер у місті Києві.

Читайте також: НАБУ оголосить "смотрящого за Києвом" Комарницького у міжнародний розшук. Напередодні він втік за кордон

За оцінками слідства, у результаті діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн. Водночас, завдяки діям правоохоронців, вдалося запобігти заволодінню ще шістьма земельними ділянками у столиці загальною вартістю 83,7 млн грн.

У НАБУ додали, що також викрито спробу через погрози та штучні перешкоди змусити приватне підприємство у столиці припинити діяльність з торгівлі та надання в оренду приміщень з метою заволодіння його земельною ділянкою для подальшої забудови. Також зафіксовано пропозицію хабара у розмірі $100 000 члену земельної комісії та депутатці Київської міської ради.