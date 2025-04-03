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Новини Чисте місто
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Кличко відзвітував про масові звільнення в КМДА після розслідування земельної корупції в Києві

Звернення Віталія Кличка до Володимира Зеленського

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив про звільнення посадовців, які фігурують у резонансному корупційному розслідуванні, що стосуються, зокрема, земельної сфери столиці.

Про звільнення він заявив у Telegram.

Зокрема, за словами мера, зі своїх посад уже звільнені заступник голови КМДА Петро Оленич, заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта та заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов.

Депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв звільнений з посади директора КП "Інженерний центр".

Звільнені також наступні посадовці:

  • директор комунального підприємства "Київський інститут земельних відносин" Ігор Долинський;
  • директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій;
  • заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

Як додав Кличко, директор комунального підприємства "Фінансова компанія "Житлоінвест" Віктор Погребний наразі перебуває на лікарняному. Щойно вийде – буде звільнений.

"Щодо інших посадовців, імена яких лунали в журналістському розслідуванні. У них невизначений процесуальний статус у кримінальному провадженні. А у Володимира Бондаренка – статус свідка. І його, як секретаря Київради, обирали депутати. Вони і можуть його звільнити", – додав він.

Наразі Бондаренко відсторонений від підготовки та ведення засідань Київради.

Операція "Чисте місто"

Як повідомлялося, 6 лютого НАБУ провело масштабну операцію "Чисте місто" у межах справи про корупцію у земельній та бюджетній сфері Києва.

Підозри у справі отримали 10 осіб, серед них – керівник злочинної організації, ексдепутат Київради і бізнесмен Денис Комарницький, а також заступник голови КМДА Петро Оленич, голова постійної комісії Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Михайло Терентьєв. Затримати вдалося лише 7 з них.

За даними слідства, на території Києва з 2019 року по лютий 2025 року діяла злочинна організація, яка складалася з колишніх та чинних службових осіб Київської міської ради та КМДА.

Злочинна організація, використовуючи службові повноваження, посади та зв’язки її учасників, встановила контроль над деякими питаннями земельної, бюджетної та інвестиційної сфер у місті Києві.

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За оцінками слідства, у результаті діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн. Водночас, завдяки діям правоохоронців, вдалося запобігти заволодінню ще шістьма земельними ділянками у столиці загальною вартістю 83,7 млн грн.

У НАБУ додали, що також викрито спробу через погрози та штучні перешкоди змусити приватне підприємство у столиці припинити діяльність з торгівлі та надання в оренду приміщень з метою заволодіння його земельною ділянкою для подальшої забудови. Також зафіксовано пропозицію хабара у розмірі $100 000 члену земельної комісії та депутатці Київської міської ради.

Автор: 

КМДА (863) Кличко Віталій (573) корупція (469) звільнення (1003)


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Топ коментарі
+7
Якось попався на очі вислів: найбагатша в світі країна це Україна. Гроші в ній крадуть роками, а вони все не закінчуються...
Сумна правда...
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03.04.2025 13:23
+5
себе звільнить?
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03.04.2025 13:02
+5
Віталік може вийти сам на себе!
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03.04.2025 13:45
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Та ти шо...
ніколи такого не було, і от знову...
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03.04.2025 12:33 Відповісти
Теперка кияни зажиють - ге ж?
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03.04.2025 12:35 Відповісти
да вода буде похвилинно, бо ми не відповідальні.. платники.. не грабували з ними.. а зараз насоси нам імпортні тицяють за мільйони.. і труби від сіменса.. а так вони чудові хлопці.. з ними можна домовлятися.
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03.04.2025 12:46 Відповісти
крали роками..
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03.04.2025 12:49 Відповісти
поки шісток не будуть садити наглухо шістки не здаватимуть головного.
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03.04.2025 12:41 Відповісти
є ще козирі в рукаві)).. і дама.. Юля Тимошенко. Та знаток..
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03.04.2025 12:48 Відповісти
?!! У нас завжди була проблема, шо організатори не несуть відповідальність за свої дії. І от коли стали підбиратись до організаторів несподівано почалось: шістки у всьому винні. Ага, аякже.
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03.04.2025 13:43 Відповісти
себе звільнить?
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03.04.2025 13:02 Відповісти
Якби він був причетний, вже б накопали, і інфа б не сходила з екрану марахвону.
А якщо ні, то чому йому звільнятись?
Бо "так люди хочуть"?
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03.04.2025 13:18 Відповісти
звичайно як у нас в державі - цар добрий, бояри погані, так і в Кличка - тотальна корупція по всіх департаментах КМДА, а мер нічого не знає, білий та пухнастий.
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03.04.2025 14:07 Відповісти
Скільки ж часу той боксьор буде косити під ідіота,кричати "будьмо-гей" і робити вигляд що він ні при чому?Хоча якийсь маленький шанс все таки є,що він дійсно ідіот і дійсно ні при чому,але тоді на холєри киянам такий мер?
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03.04.2025 13:16 Відповісти
Крали з часів незалежності( раніше також) всі кому не ліники і на найвищому держрівні і в містах і селах.
Крали у великих містах в першу чергу. Дерібанили землю, забудоаували найменші клаптики зелених зон, без будь якого розвитку інфраструктури. Робили махінації із непроданим елітним житлом..
Хтось пам'ятає, як київська влада протаскувала питання переїдзду мерії і Київради в неліквідний бізнес -центр біля палацу урочистих подій, навпроти Мінтрансу?
Так тоді Комарницького ще не було...
Мафія від ОПи засунула свого смотрящєго в Київську будівельну мафію Кличка. Щоб " київські" не розраховували, що то все їхнє,..
От так і живиемо і що погано будемо жити. Як крали в Києві і в Україні, так і будуть. Навіть беєфіціари залишаться ті ж самі. Крїомарницького на свінціцького, Кличка на мичка..
Ще земельки на дерібан вистачає..
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03.04.2025 13:16 Відповісти
А буде,як завжди, - звільнення-домашній арешт-воля і поновлення на роботі з компенсацією(коли скандал вщухне)А треба робити,як комуняки колись в совку робилиhttps://youtu.be/PJKlSHwDrJo
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03.04.2025 13:21 Відповісти
Якось попався на очі вислів: найбагатша в світі країна це Україна. Гроші в ній крадуть роками, а вони все не закінчуються...
Сумна правда...
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03.04.2025 13:23 Відповісти
Так за корупцію та зловживання службовим становищем просто звільнений, не кримінальна справа.
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03.04.2025 13:38 Відповісти
Віталік може вийти сам на себе!
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03.04.2025 13:45 Відповісти
Не Київ, а Хабарівськ-на-Дніпрі.
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03.04.2025 13:46 Відповісти
Всі нитки ведуть в ОПу до ларьочника. Головка ОПГ раз поразу щезає, ларьочник вважає, що обриває пута.
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03.04.2025 13:57 Відповісти
Вилла в Гамбурге, а тут трава не расти. Хата с краю...
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03.04.2025 14:00 Відповісти
І ви собі віллу у Гамбурзі купуйте. Що вам заважає? Чи не вмієте так вправно морди іншим бити, як це робив свого часу чемпіон світу у важкій вазі Клічко?
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03.04.2025 15:46 Відповісти
Звільнили і все? щук з гааааньбою викинули у воду?
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03.04.2025 14:17 Відповісти
Найкраще звільнення - прямий в підборіддя. Решта - то показуха
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03.04.2025 15:33 Відповісти
Який поп, такий і прихід. Але Кличко явно розумніший за підлеглих.
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03.04.2025 15:40 Відповісти
А Кличка посадять? Сім'ю вивіз в Німеччину а тут заробляє гроші. Пограбував Київ зі своєю бандою, не менше чим Космос. Ви думаєте все, що відбувалося, це без його відома? Наївні. Робив би таке в Німеччині вже давно б сидів, а тут відстьогує в ОПу і все нормально. Почвара рідка. Ненажерливий ублюдок, який спотворив Київ. Пройдіться центром. Скрізь сміття, бруд.
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03.04.2025 16:37 Відповісти
Приховування злочину також злочин , якщо є докази, неси до прокуратури!
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03.04.2025 17:48 Відповісти
Прокуратура вже цим займається. Крадій Кличко має сидіти.
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03.04.2025 20:44 Відповісти
Ти мабуть працівник прокуратури?
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04.04.2025 20:20 Відповісти
В киргиза гроші є, він красти не буде!
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04.04.2025 09:15 Відповісти

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