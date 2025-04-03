Philip Morris інвестує 200 мільйонів у запуск нікотинових подушечок ZYN в Україні

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Компанія Philip Morris виходить на ринок нікотинових подушечок в Україні зі своїм продуктом ZYN, який вона позиціонує як інноваційний бездимний продукт та альтернативу для повнолітніх споживачів нікотину – без тютюну та без диму.

У запуск нового продукту в Україні Philip Morris планує інвестувати 200 мільйонів гривень, що включає маркетингові активності, розширення мережі продажів та інформаційну підтримку повнолітніх споживачів, повідомляється у пресрелізі компанії.

"Philip Morris International понад п’ятнадцять років інвестує в науково підтверджені альтернативи традиційному курінню. Запуск ZYN в Україні – це ще один крок у нашій стратегії створення майбутнього без тютюнового диму. Ми хочемо запропонувати повнолітнім споживачам інноваційні рішення, які відповідають їхнім очікуванням", – зазначив генеральний директор Philip Morris в Україні Максим Барабаш.

В компанії наголошують, що у 2025 році ZYN став першим і наразі є єдиним брендом нікотинових подушечок, що отримав маркетингову авторизацію від Управління з контролю за якістю харчових продуктів та лікарських засобів США (FDA).

"Це рішення підкреслює значення ZYN як бездимної альтернативи для дорослих споживачів, які прагнуть перейти від куріння сигарет чи інших традиційних тютюнових виробів", – наголошують у компанії.

У Philip Morris зазначають, що цей бренд є одним із найпопулярніших у світі серед нікотинових продуктів для перорального застосування, зокрема у США, Великій Британії, Швеції, Норвегії та інших країнах. Україна стане новим важливим етапом у глобальному розвитку цього продукту.

Нікотинові подушечки ZYN (також відомі як паучі) мають вигляд маленького пакетика з порошком із целюлози, нікотину й ароматизаторів. Вони продаються у банках по 20 шт. Відповідно, вони не створюють диму, попелу чи аерозолю під час використання, а також не залишають запаху, що дозволяє використовувати їх у будь-якому місці: ресторані, офісі, літаку чи потязі.

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Як повідомлялося, компанія "Філіп Морріс Україна" (ФМУ) працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала в економіку України понад $750 млн. У 2024 році ФМУ сплатила в Україні 52,2 млрд грн податків. З початку повномасштабного вторгнення виділила понад 400 млн грн на гуманітарні проєкти.

У 2022 році Philip Morris International (PMI) придбала компанію Swedish Match – лідера у сфері нікотиновмісних продуктів для орального застосування, що дозволило PMI стати глобальним лідером у категорії бездимних продуктів з брендами IQOS і ZYN.