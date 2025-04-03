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Новини
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Розікрали 260 мільйонів і уникли тюрми: Ще троє підозрюваних у справі брата Каськіва уклали угоди із прокурорами

каськив

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоди про визнання винуватості, укладені між прокурором та трьома обвинуваченими у справі про заволодіння коштами Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами на загальну суму понад 259,2 млн грн.

Йдеться про трьох колишніх підприємців, повідомляє пресслужба ВАКС.

Двох обвинувачених суд визнав винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 (співучасть у привласненні та відмиванні незаконних коштів) КК України та призначив узгоджене покарання із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України (Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом).

Їм призначено остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати керівні посади, окрім з’єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил, строком на 1 рік і без конфіскації майна.

Третього обвинуваченого суд визнав винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (відмивання незаконних коштів) і також призначив покарання менше, ніж передбачене законом.

Йому присудили позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати керівні посади (окрім з’єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил) строком на 1 рік і без конфіскації майна.

"На підставі ч. 2, 3 ст. 75 КК України суд звільнив усіх вказаних осіб від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі із випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік", – йдеться у повідомленні суду.

У повідомленні не вказані прізвища підозрюваних, за даними видання "Слово і діло", йдеться про Сергія Лідова, Руслана Усова і Сергія Моісеєнка.

Як повідомлялося, у липні 2024 року завдяки угоді з прокурором умовне покарання у цій справі отримали ще шестеро обвинувачених: брат колишнього голови Держінвестпроєкту Владислава Каськіва Олександр, ексзаступник голови Держінвестпроєкту Сергій Шут, ексдиректор Держінвесткомпанії Юрій Лутак, ексголова відділу кредитування та інвестицій Держінвесткомпанії Андрій Леміш, директор фірми "Торговий дім "Борисфен" Андрій Стельмах і двоюрідний брат Каськіва Олександра Матковський.

Щодо Лідова, Моісеєнка, Усова і Вадима Бея справу тоді призупини, оскільки вони служать у Силах оборони України. Бей перебуває в статусі зниклого безвісті. Пізніше в Лідова, Моісеєнка та Усова з'явилась можливість брати участь в судових засіданнях і тому суд відновив провадження.

Крім того, на підставі укладених обвинуваченими та прокурорами угод 507 земельних ділянок та один об'єкт нерухомості передали Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) для продажу. Отримані гроші будуть перераховані на підтримку ЗСУ. Ще 202 земельні ділянки передані державі в порядку спеціальної конфіскації.

У чому звинувачували брата Каськіва?

У травні 2021 року НАБУ повідомило про підозру рідному братові колишнього голови Держінвестпроєкту Владислава Каськіва у створенні злочинної організації та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. ВАКС вирішив судити його заочно.

За даними слідства, у 2012-2014 роках "Державна інвестиційна компанія", яка знаходилася у сфері управління "Держінвестпроекту" надала позики у розмірі 259,2 млн грн двом приватним компаніям нібито для реалізації національних проектів "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022". Ці компанії мали ознаки фіктивності та були підконтрольні керівництву "Держінвестпроекту". Відповідальним за реалізацію проектів був Владислав Каськів, який у 2010-2014 роках очолював Держінвестпроект.

Отримані кошти ці структури перераховували іншим компаніям-нерезидентам. Наприкінці ланцюга кошти опинилися на рахунках іноземних компаній на Кіпрі, бенефіціарним власником яких виявився рідний брат Каськіва.

Пізніше ці кіпрські компанії придбали частки у статутних капіталах українських ТОВ, протягом 2013-2015 років скупили у громадян України понад 700 земельних ділянок у Закарпатській та Волинській областях загальною площею близько 1000 га.

У липні 2020 року на зазначені земельні ділянки за клопотанням НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) наклав арешт.

Сам Владислав Каськів після втечі експрезидента Віктора Януковича з України втік до Панами. Пізніше його було затримано, у 2017 році він повернувся в Україну в рамках екстрадиції у справі про розкрадання державних коштів під час розміщення зовнішньої реклами на суму 7,46 млн грн. За словами на той час генпрокурора Юрія Луценка, Каськів повністю сплатив усю суму. Справа досі розглядається у суді. При цьому погоджені Генпрокуратурою умови екстрадиції передбчали, що українські правоохоронці не мають права повідомляти йому про підозру в інших справах без погодження Панами. Тому НАБУ та САП поки що не можуть йому повідомити про підозру, незважаючи на зібрану доказову базу.

У 2020 році Каськів пройшов під шостим номером до Закарпатської облради від партії "Опозиційна платформа – За життя!", політраду якої очолював Віктор Медведчук.

Автор: 

НАБУ (1529) Каськів (51) САП (260) Антикорупційний суд ВАКС (737)


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Топ коментарі
+8
Аплодую!Придумано для всіх злодіїв при посадах,при погонах,для тих хто в мантіях,для всіх цих так званих слуг не народа,а сатани.Про гасло "Вор должен сидеть в тюрьме!" можна забути.Договорняки (угода) для так званих сильних світу цього бо з грішми.Офіційно можна,по закону відкупитись.Це не для простих смертних.Це суки при владі придумали для себе.
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03.04.2025 15:19
+4
Добрий закон, для крадіїв, тім паче що крадії його для себе і приймали. Вкрав, частину повернув, частину на откати, а залишок собі. І гуляти на свободі з чистою совістю. Крадій повинен сидіти. А украдене повинні просто конфісковувати
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03.04.2025 15:46
+3
Це ще раз доводить, що ******* у нас держава.
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03.04.2025 15:13
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Це ще раз доводить, що ******* у нас держава.
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03.04.2025 15:13 Відповісти
Аплодую!Придумано для всіх злодіїв при посадах,при погонах,для тих хто в мантіях,для всіх цих так званих слуг не народа,а сатани.Про гасло "Вор должен сидеть в тюрьме!" можна забути.Договорняки (угода) для так званих сильних світу цього бо з грішми.Офіційно можна,по закону відкупитись.Це не для простих смертних.Це суки при владі придумали для себе.
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03.04.2025 15:19 Відповісти
Якісь грабіжники придумали цей закон а в р прийняла бо там їх саме більше як можна визнать провину і уникнуть покарання це диво дивне а на шибеницю не можна було чи хоть у зоновський гарем
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03.04.2025 15:24 Відповісти
260 млн грн. у 2012 і 260 млн грн. у 2025 - це "різні речі", як кажуть в Одесі
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03.04.2025 15:30 Відповісти
Здається в'язниці в Україні тільки для виду. Ніхто ніколи не отримує терміни. Тільки ватники напевно, якщо вірити новинам на цьому сайті.
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03.04.2025 15:39 Відповісти
Чому, курку з голоду укради і строк реально отримуєш
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03.04.2025 15:47 Відповісти
Залежить від справи, для деяких і від 5 к настає імунітет від покарання, для важчих там від 15 -25к, такого рівня як цього каськіва вже більше потрібно викласти, в сотнях тис...

Хто не має таких грошей, чи взяв адвоката що не знає табличку ділення, то його і садять...

Якщо ви з штатів то там також є нюанси, хороший дорогий адвокат може "анулювати" багато доказів, і потопити справу...
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03.04.2025 15:56 Відповісти
Добрий закон, для крадіїв, тім паче що крадії його для себе і приймали. Вкрав, частину повернув, частину на откати, а залишок собі. І гуляти на свободі з чистою совістю. Крадій повинен сидіти. А украдене повинні просто конфісковувати
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03.04.2025 15:46 Відповісти
Это украинская демократия -чем больше украл, тем больше шансов остаться на свободе!

А знаете почему так? Всё очень просто, такие законы принимают наши депутаты, чтобы если вдруг, случайно, кого-то из них арестуют, что маловероятно, но всё таки, на всякий случай они предусматривают возможность, как избежать тюрьмы.

Украинцам давно пора пора понять, что воровская система управления государством была создана именно ворами в законе (читай депутатами парламента) поэтому, начинать уборку в государстве нужно с ликвидации парламента, стране нужна президентская форма правления.
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03.04.2025 16:18 Відповісти
И кого ты видишь президентом?
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03.04.2025 16:55 Відповісти
Себя.
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03.04.2025 16:57 Відповісти
як вийти сухим з води або піти на співпрацю з слідством - ширма для ідіотів, тобіш для Феміди... Але вкрав ровер або байк і йому не потрібно йти на співпрацю зслідством...бо він не цікавить ні суддів ні прокурорів - в карманах вітер гуляє і нари є вільні..
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03.04.2025 18:45 Відповісти

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