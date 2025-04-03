Наслідки санкцій і падіння світових цін: Нафтогазові доходи Росії впали майже на 20%

Унаслідок санкцій з боку США та зміцнення російського рубля у березні надходження податків від нафти і газу до бюджету РФ скоротилися на 17% у річному вимірі – до 1,08 трлн рублів.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на дані російського Мінфіну.

Зазначається, що у грошовому вираженні порівняно з березнем 2024 року російський бюджет недорахувався близько 230 млрд рублів зборів, які забезпечують уряду кожен третій рубль доходів.

Скорочення сировинної ренти майже на 20% Мінфін РФ фіксує другий місяць поспіль, а загалом за січень-березень нафтогазові збори просіли на 10%, до 2,64 трлн рублів.



"Ситуація чутлива. Це помітні втрати, які потрібно буде покривати або додатковими запозиченнями, або використанням ФНБ, в якому залишилася невелика сума", – зазначає головний економіст "Т-інвестицій" Софія Донець.

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За її оцінками, за рік бюджет може недоотримати до 2 трлн рублів нафтогазових податків або близько 18% від запланованої суми (10,9 трлн рублів).



Головним болем для уряду стають ціни на нафту і курс рубля: барель російської марки Urals коштує менше $60, хоча в бюджет закладали $70. Курс долара при цьому опустився до 84 рублів – замість 96,5 рубля за планом уряду.



Щоб залатати дірку в бюджеті, яка за січень-лютий утричі перевищила річний план, російському уряду, ймовірно, доведеться девальвувати рубль. Зараз він переоцінений на 20%, і поступово, до кінця року курс повернеться до 100-105 рублів за долар, вважає експертка.

Як повідомлялося, раніше у Мінфіні РФ визнали, що дефіцит федерального бюджету Росії у 2025 році може перевищити запланований показник у випадку, якщо поточні ціни на російську нафту на рівні близько $60 за барель збережуться і надалі.

Знижки на російську нафту суттєво зросли після того, як 10 січня Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Зокрема, до санкційного списку (SDN List) потрапили 183 танкери, причетні до транспортування російської нафти, а також потрапили великі російські страхові компанії – "Інгосстрах" та "Альфа-Страхування", які займаються страхуванням морського експорту нафти з Росії.

Крім того, до санкційних списків внесли велику російську нафтову компанію "Сургутнєфтєгаз", а також пов'язаний з нею "Сургутнєфтєгазбанк" та інші підприємства. Також санкції запровадили проти цілої низки дочірніх компанії великої нафтової компанії "Газпром Нєфть". Під санкції потрапили десятки нафтотрейдерів, постачальників нафтопромислових послуг, страхових компаній та чиновників зі сфери російської енергетики.