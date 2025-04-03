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Новини
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Porsche може повернутися до оборонного бізнесу. Компанія виробляла військову техніку майже 70 років тому

Холдинг Porsche може повернутися до оборонного бізнесу

Холдингова компанія Porsche SE, яка володіє частками у Volkswagen (31,4%) та Porsche (25%), може повернутися до оборонного бізнесу.

Про це пише Europäische Sicherheit & Technik, передає ЕП. 

Це один із напрямків, що розглядається після рекордного збитку в 20 млпд євро минулого року.

У 2024 році компанія інвестувала у виробника автономних дронів Quantum-Systems, що використовуються у військових цілях. На такі інвестиції виділено до 2 млрд євро.

Раніше Porsche вже мала досвід роботи у військовій промисловості: у 1958 році вона розробила танк Leopard 1 для Бундесверу та армійський позашляховик Porsche Typ 597.

Тепер компанія обирає інвестиційний підхід замість розробки техніки самостійно.

Раніше повідомлялося, що німецький збройовий концерн Rheinmetall – найбільший у Європі виробник боєприпасів – обігнав за ринковою вартістю виробника автомобілів Volkswagen, провідного на континенті, що свідчить про стрімке зростання попиту інвесторів на акції оборонної промисловості.

Автор: 

авто (4124) оборона (500) зброя (870) виробництво (1296) Porsche (28)


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Топ коментарі
+5
Не з 1958 Порше роблять воєнну техніку, бо ще в 1943 Порше створив САУ Фердинанд))
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03.04.2025 16:30
+2
А Хьюго Босс?..
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03.04.2025 16:31
+1
давно пора
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03.04.2025 16:31
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Звісно може. Роботи непочатий край. Бабла ще більше.
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03.04.2025 16:24 Відповісти
Не з 1958 Порше роблять воєнну техніку, бо ще в 1943 Порше створив САУ Фердинанд))
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03.04.2025 16:30 Відповісти
І ще, багато чого
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03.04.2025 16:49 Відповісти
Трумб зробить Німеччину великою. І Чехію заразом. Щоб двічі не вставати.
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04.04.2025 06:25 Відповісти
А Хьюго Босс?..
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03.04.2025 16:31 Відповісти
давно пора
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03.04.2025 16:31 Відповісти
Porsche Typ 597 - гольфкар на максималках))
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03.04.2025 16:39 Відповісти
На базі Жука зроблено, як і всі ранні Порше...
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03.04.2025 16:45 Відповісти
І Круп і Телефункен і Даймлер-Бенц
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03.04.2025 17:03 Відповісти
У другу світову війну Porsche був улюбленим концерном Гітлера. Досвід випуску воєнної техніки був великий
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03.04.2025 17:49 Відповісти
Згадала баба як молодою була🤔
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03.04.2025 22:35 Відповісти

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