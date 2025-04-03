Porsche може повернутися до оборонного бізнесу. Компанія виробляла військову техніку майже 70 років тому

Холдингова компанія Porsche SE, яка володіє частками у Volkswagen (31,4%) та Porsche (25%), може повернутися до оборонного бізнесу.

Про це пише Europäische Sicherheit & Technik, передає ЕП.

Це один із напрямків, що розглядається після рекордного збитку в 20 млпд євро минулого року.

У 2024 році компанія інвестувала у виробника автономних дронів Quantum-Systems, що використовуються у військових цілях. На такі інвестиції виділено до 2 млрд євро.

Раніше Porsche вже мала досвід роботи у військовій промисловості: у 1958 році вона розробила танк Leopard 1 для Бундесверу та армійський позашляховик Porsche Typ 597.

Тепер компанія обирає інвестиційний підхід замість розробки техніки самостійно.

Раніше повідомлялося, що німецький збройовий концерн Rheinmetall – найбільший у Європі виробник боєприпасів – обігнав за ринковою вартістю виробника автомобілів Volkswagen, провідного на континенті, що свідчить про стрімке зростання попиту інвесторів на акції оборонної промисловості.