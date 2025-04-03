Євросоюз відкриє свій ринок для українського насіння олійних культур і буряку
Європейський парламент підтримав рішення з надання в Європейському Союзу еквівалентності системі сертифікації та насінню олійних культур та насінню буряків, які виробляються в Україні.
Про це йдеться в повідомленні Насіннєвої асоціації України.
Згідно з ухваленим рішенням, українське насіння соняшника, олійного ріпаку, сої, та буряків отримає доступ до ринків ЄС.
Своїм рішенням Європейський парламент внесе зміни до Рішення Ради ЄС 2003/17/ЄС від 16 грудня 2002 року щодо еквівалентності польових перевірок, проведених в третіх країнах щодо виробництва насіннєвих культур, та еквівалентності виробництва насіння в третіх країнах.
В Асоціації нагадали, що з осені 2020 року еквівалентність ЄС вже поширюється на насіння зернових, сорго та кукурудзи з України.
Зміни наберуть чинності на 20 день після офіційної публікації.
Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що Україна може майже до 100% підняти рівень забезпечення Європейського Союзу тими культурами, які вирощуються в Україні.
Перед тим Висоцький заявляв, що український аграрний сектор на 60-70% експортоорієнтований і водночас експортозалежний, а світове споживання таким чином залежить від нього.
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Сподівання на отих єхануровихяценюківгройсманівдубілєтів з урядового кварталу, марна справа!! Це якби на посаду, у той квартал, от тоді, інша річ!! А на Землі батрачити, до сьомого поту, у них руки різні, одна ліва, а друга, права… Та і по довідці, з МСЕК, каліки!!
Як вони відповідатимуть, перед Судом Українців, за наслідки такої бездіяльності в Особливий період, з круговою порукою безвідповідальності, згідно порядку денного, за Регламентом КМУ ??