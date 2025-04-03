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Новини
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Євросоюз відкриє свій ринок для українського насіння олійних культур і буряку

Євросоюз відкриє свій ринок для насіння олійних культур і буряку з України

Європейський парламент підтримав рішення з надання в Європейському Союзу еквівалентності системі сертифікації та насінню олійних культур та насінню буряків, які виробляються в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Насіннєвої асоціації України. 

Згідно з ухваленим рішенням, українське насіння соняшника, олійного ріпаку, сої, та буряків отримає доступ до ринків ЄС.

Своїм рішенням Європейський парламент внесе зміни до Рішення Ради ЄС 2003/17/ЄС від 16 грудня 2002 року щодо еквівалентності польових перевірок, проведених в третіх країнах щодо виробництва насіннєвих культур, та еквівалентності виробництва насіння в третіх країнах.

В Асоціації нагадали, що з осені 2020 року еквівалентність ЄС вже поширюється на насіння зернових, сорго та кукурудзи з України. 

Зміни наберуть чинності на 20 день після офіційної публікації.

Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що Україна може майже до 100% підняти рівень забезпечення Європейського Союзу тими культурами, які вирощуються в Україні.

Перед тим Висоцький заявляв, що український аграрний сектор на 60-70% експортоорієнтований і водночас експортозалежний, а світове споживання таким чином залежить від нього.

Автор: 

сільське господарство (505) експорт (3826) Євросоюз (5099)


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Топ коментарі
+4
О-о... Це непогано... Мать сегмент насіннєвого ринку - це серйозно... Головне - щоб районовані сорти підходили до природних умов країн-імпортерів... А то мій товариш вирішив маму порадувать - жив у Красноярському краї. Привіз матері, на Київщину, відро сибірської картоплі. Казав - родила там, величиною в кулак. Пер ту картопю через весь Союз. Посадив. А вона виросла величиною в грецький горіх...
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03.04.2025 18:53
+2
Мабуть олія здається українцям занадто дешевою?! Нема питань: буде ціною на рівні горілки! Немає слів,одні матюки!!!
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03.04.2025 19:31
+2
Я не здивуюся,як що олія в Україні стане акцизним товаром: все до того йде!
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03.04.2025 19:35
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Як не прикро, але через московитів-окупантів, багато ХЛІБОРОБІВ України, зайняті Захистом України! Хіба що жінки України, підставлять своє плече на ниві!?!?
Сподівання на отих єхануровихяценюківгройсманівдубілєтів з урядового кварталу, марна справа!! Це якби на посаду, у той квартал, от тоді, інша річ!! А на Землі батрачити, до сьомого поту, у них руки різні, одна ліва, а друга, права… Та і по довідці, з МСЕК, каліки!!
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03.04.2025 18:43 Відповісти
Нічого. Закінчиться війна і тцкуни з поліцаями сядуть на трактори і комбайни...
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03.04.2025 20:40 Відповісти
Так ви, за КАПІТУЛЯЦІЮ перед московитами, чи МОБІЛІЗАЦІЮ, для Захисту України?? Бо якийсь слизький, як обмилок!…
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03.04.2025 21:00 Відповісти
За мобілізацію. Тцкунів, поліцаїв, чинуш та інших подібних трутнів.
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04.04.2025 01:45 Відповісти
Дуже довго не давали доступу… тримали в чорному тілі…
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03.04.2025 18:50 Відповісти
Швидше за все, квоти на насіння будуть такі ж смішні, як і на сільгосппродукцію. Теж річну за 2 - 3 місяці вибиратимуть.
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03.04.2025 20:41 Відповісти
О-о... Це непогано... Мать сегмент насіннєвого ринку - це серйозно... Головне - щоб районовані сорти підходили до природних умов країн-імпортерів... А то мій товариш вирішив маму порадувать - жив у Красноярському краї. Привіз матері, на Київщину, відро сибірської картоплі. Казав - родила там, величиною в кулак. Пер ту картопю через весь Союз. Посадив. А вона виросла величиною в грецький горіх...
показати весь коментар
03.04.2025 18:53 Відповісти
Мабуть олія здається українцям занадто дешевою?! Нема питань: буде ціною на рівні горілки! Немає слів,одні матюки!!!
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03.04.2025 19:31 Відповісти
Я не здивуюся,як що олія в Україні стане акцизним товаром: все до того йде!
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03.04.2025 19:35 Відповісти
Шмигаль, з оточенням отих, криптовалютних, ще й насінням завалять Україну!!?? Ох і башковиті, аж страшно…
Як вони відповідатимуть, перед Судом Українців, за наслідки такої бездіяльності в Особливий період, з круговою порукою безвідповідальності, згідно порядку денного, за Регламентом КМУ ??
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03.04.2025 20:58 Відповісти

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