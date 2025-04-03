Євросоюз відкриє свій ринок для українського насіння олійних культур і буряку

Європейський парламент підтримав рішення з надання в Європейському Союзу еквівалентності системі сертифікації та насінню олійних культур та насінню буряків, які виробляються в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Насіннєвої асоціації України.

Згідно з ухваленим рішенням, українське насіння соняшника, олійного ріпаку, сої, та буряків отримає доступ до ринків ЄС.

Своїм рішенням Європейський парламент внесе зміни до Рішення Ради ЄС 2003/17/ЄС від 16 грудня 2002 року щодо еквівалентності польових перевірок, проведених в третіх країнах щодо виробництва насіннєвих культур, та еквівалентності виробництва насіння в третіх країнах.

В Асоціації нагадали, що з осені 2020 року еквівалентність ЄС вже поширюється на насіння зернових, сорго та кукурудзи з України.

Зміни наберуть чинності на 20 день після офіційної публікації.

Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що Україна може майже до 100% підняти рівень забезпечення Європейського Союзу тими культурами, які вирощуються в Україні.

Перед тим Висоцький заявляв, що український аграрний сектор на 60-70% експортоорієнтований і водночас експортозалежний, а світове споживання таким чином залежить від нього.