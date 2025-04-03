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Новини
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"Національний кешбек": Жоден міністр не скористався програмою

Перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко не користується програмою "Національний кешбек", попри те, що саме її відомство відповідає за реалізацію цієї ініціативи.

Про це стало відомо з декларації Свириденко за 2024 рік, передає ЕП.

Програма "Національний кешбек" була запроваджена з вересня 2024 року для стимулювання попиту на товари українського виробництва. 

Згідно з умовами програми, кошти, отримані в рамках "Національного кешбеку" вважаються доходом і підлягають декларуванню відповідно до чинного законодавства. Проте Свириденко у своїй декларації за 2024 рік не вказала такий вид доходу.

У Мінекономіки ЕП підтвердили, що Свириденко справді не користується програмою "Національного кешбеку", тому і не вказала в декларації дохід від нього.

Загалом у своїх деклараціях за 2024 рік жоден міністр не зареєстрував дохід від "Національного кешбеку".

Із усіх тільки міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін згадав у декларації дохід від програми, але не у себе, а у своєї дружини. Вона задекларувала від нього 139 грн доходу.

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі і придбаних у точках продажу, що беруть участь у програмі.

Відповідно, з усього складу Кабміну в рамках програми за 2024 рік було витрачено тільки 1390 грн.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що ініційована президентом Володимиром Зеленський програма стимулювання українського виробництва "Національний кешбек" втрачає популярність, тому її потрібно модернізувати.

Перед тим прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що програма стимулювання українського виробництва "Національний кешбек" буде продовжена на наступні роки.

Хоча наприкінці грудня стало відомо, що ефект державної програми "Національний кешбек" оцінили лише в 0,001% ВВП.

Автор: 

Мінекономрозвитку (1996) Свириденко (153) кешбек (51)


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Топ коментарі
+10
вони не купують українське, в Монако в супермаркетах не продають
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03.04.2025 20:47
+9
Забрати і видати жетони на метро
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03.04.2025 20:47
+5
Та не може такого бути!!! Це напевно якась маячня!!!!!! 🤣🤢🤮
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03.04.2025 20:43
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Та не може такого бути!!! Це напевно якась маячня!!!!!! 🤣🤢🤮
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03.04.2025 20:43 Відповісти
безплатним проїздом в громадському транспорті теж некористуються, і шо?
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03.04.2025 20:44 Відповісти
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03.04.2025 20:45 Відповісти
Забрати і видати жетони на метро
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03.04.2025 20:47 Відповісти
вони не купують українське, в Монако в супермаркетах не продають
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03.04.2025 20:47 Відповісти
Я теж, свого рода, міністр).
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03.04.2025 20:48 Відповісти
Це найкращий показник того, що подібними "плюшками" користуватися не варто
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03.04.2025 21:05 Відповісти
Я вже другий місяць кешбеком за телефон та інтернет плачу
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03.04.2025 21:12 Відповісти
Міністри не користуються кешбеком мабуть ще й тому, що для них це просто копійки
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03.04.2025 21:18 Відповісти
Вони ще й не користуються тому, що в АТБ не скупляються
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03.04.2025 21:21 Відповісти
У них свій кешбек на всі 100%
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03.04.2025 21:06 Відповісти
Вони ж, криптою практикують, а там ота тисяча грн! А, як запропонує Оманських крипту, от тоді й побачимо…
Вони ж, з категорії А….
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03.04.2025 21:15 Відповісти
зазирнув в атб - брехуни.
кругом наліплено акційні цінники тоді як компанія вийшла з акції.
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03.04.2025 21:28 Відповісти
Депутаты наверное считают унизительным ходить по магазинам ради 3000 грн (70$)
Да еще покупать украинские кефир и морковку...
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03.04.2025 21:51 Відповісти
Уявляю, скільки було б хайпу, аби хоч один "скористався"
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03.04.2025 22:54 Відповісти
Тупа ініціатива популістів-афрістів під час війни-халява "по зеленському".Імітація заботи о "простом народі".Ви уявляєте собі собі Ізраель в 50х роках,який воював за своє існування щоб Голда Мейер(лідер ізраільтян) роздавала по 1000 шекелей,чи в магазинах чи лавках були "акціі та скидки" на товари та послуги.
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04.04.2025 05:26 Відповісти
Національний кешбек - повне фуфло.
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04.04.2025 13:54 Відповісти

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