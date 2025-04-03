"Національний кешбек": Жоден міністр не скористався програмою

Перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко не користується програмою "Національний кешбек", попри те, що саме її відомство відповідає за реалізацію цієї ініціативи.

Про це стало відомо з декларації Свириденко за 2024 рік, передає ЕП.

Програма "Національний кешбек" була запроваджена з вересня 2024 року для стимулювання попиту на товари українського виробництва.

Згідно з умовами програми, кошти, отримані в рамках "Національного кешбеку" вважаються доходом і підлягають декларуванню відповідно до чинного законодавства. Проте Свириденко у своїй декларації за 2024 рік не вказала такий вид доходу.

У Мінекономіки ЕП підтвердили, що Свириденко справді не користується програмою "Національного кешбеку", тому і не вказала в декларації дохід від нього.

Загалом у своїх деклараціях за 2024 рік жоден міністр не зареєстрував дохід від "Національного кешбеку".

Із усіх тільки міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін згадав у декларації дохід від програми, але не у себе, а у своєї дружини. Вона задекларувала від нього 139 грн доходу.

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі і придбаних у точках продажу, що беруть участь у програмі.

Відповідно, з усього складу Кабміну в рамках програми за 2024 рік було витрачено тільки 1390 грн.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що ініційована президентом Володимиром Зеленський програма стимулювання українського виробництва "Національний кешбек" втрачає популярність, тому її потрібно модернізувати.

Перед тим прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що програма стимулювання українського виробництва "Національний кешбек" буде продовжена на наступні роки.

Хоча наприкінці грудня стало відомо, що ефект державної програми "Національний кешбек" оцінили лише в 0,001% ВВП.