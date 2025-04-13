Міноборони з третьої спроби змогло закупити полегшені бронежилети на 200 мільйонів

Держпідприємство "Державний оператор тилу" Міністерства оборони 3 квітня уклало договір з ТОВ "НВП "Темп-3000" на постачання 10 000 полегшених бронежилетів на загальну суму 199,97 млн грн.

Це перша закупівля полегшених бронежилетів для ЗСУ за останній час, ключова особливість яких – зменшена вага (від 7,5 до 12 кг залежно від розміру та комплектації), пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до 20 червня мають поставити 10 000 бронежилетів моделі "Корсар М3мп-6п" за ціною 19 997 грн за комплект (або $481 за поточним курсом). Полегшена модель наразі найдешевша з-поміж усіх, які контрактував ДОТ.

Модель має модульну конструкцію і виробляється у двох варіантах – основна комплектація та з додатковими елементами захисту.

У межах цього контракту придбали саме бронежилети основної комплектності 1-5, що складається з двох чохлів з м’якими і жорсткими бронеелементами, камербанду, бокових чохлів з м’яким захистом і захисту живота у вигляді сумки з м’яким балістичним елементом.

До додаткових елементів, які не увійшли в закупівлю, належать захист шиї, плечей, паху, куприка, стегон, внутрішньої частини стегон, тактичний пояс, конструктивні елементи для жінок-військовослужбовиць, а також елементи, що надають бронежилету позитивну плавучість.

Бронежилет має два рівні захисту: жорсткі бронеелементи забезпечують найвищий клас 6+, який витримує не менше трьох залікових влучань кулями ЛПС та Б-32 з гвинтівки Драгунова з відстані 10 метрів. М’які елементи мають 1 клас захисту, вони мають захищати від уламків і пістолетних куль.

Це третя спроба ДОТ закупити такі бронежилети. Перший тендер скасували, бо замовник не вказав, що учасники повинні мати ліцензію на продаж засобів індивідуального захисту. На другий тендер ніхто не подався.

"НВП "Темп-3000" зареєстроване у 2001 році в Чернівцях і входить до групи "Темп-3000" з 18 компаній. Засновники – АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Економікс" Станіслава Лєснікова (50%) та Юрій Євтушенко (50%). У 2024 році Лєснікову повідомили про підозру у справі щодо контролю над грошовими потоками "Укрзалізниці" за часів Порошенка-Авакова.

Компанія фігурувала у кримінальних провадженнях, зокрема щодо постачання бронежилетів, які прострілювалися. З 2016 року фірма отримала державних контрактів на 9,22 млрд грн.

Як повідомлялося, у березні "Державний оператор тилу" Міністерства оборони та військова частина 2276 Національної гвардії уклали контракти на постачання 40 000 бронежилетів на загальну суму 1,01 млрд грн.