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Новини
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Україна торік виготовила озброєння та військової техніки на $9 мільярдів. Цього року показник може сягнути $35 мільярдів, – Сметанін

Україна минулого року виготовила озброєння та військової техніки на $9 мільярдів

За минулий рік українське виробництво озброєння та військової техніки сягнуло 365 млрд грн, або $9 млрд, таким чином утричі перебільшивши показник 2023 року. 

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін на брифінгу, передає Укрінформ.

"Фактично торік ми виробили озброєння і військової техніки на $9 млрд. У 2022 році це був приблизно $1 млрд, у 2023 – $3 млрд. На цей рік ми вже бачимо зростання – маємо спроможність на кінець року досягти обсягів виробництва озброєння і військової техніки всередині України на $35 млрд", – сказав Сметанін.

Зокрема, торік українські зброярі змогли наростити виробництво нових зразків озброєння, таких як ракети-дрони "Пекло", "Паляниця", причіпні САУ "Богдана", українські аналоги дронів Mavic тощо.

"Якщо позаминулого року ми як країна мали можливість виробляти всього одну крилату ракету, нагадаю, ще це легендарний "Нептун", то в минулому році в нас з'явилося дуже багато нових виробів, які забезпечили обсяг виробництва у вісім разів більше, ніж 2023 року", – розповів Сметанін.

Раніше повідомлялося, що обсяг простроченої дебіторської заборгованості Міністерства оборони України за укладеними контрактами за напрямком закупівлі зброї з початку цього року зріс на 13 млрд грн.

До того повідомлялося, за підсумками першого кварталу 2025 року закупівельна агенція Міністерства оборони України – "Агенція оборонних закупівель" – уклала контрактів на понад 200 млрд грн.

Також стало відомо, що Міністерство оборони планує об'єднати свої закупівельні агенції – "Агенцію оборонних закупівель" (АОЗ) і "Державний оператор тилу" (ДОТ) – в одне підприємство після завершення воєнного стану.

Автор: 

зброя (870) виробництво (1296) Мінстратегпром (69) Сметанін Герман (13)


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https://mspu.gov.ua/persons/german-smetanin СМЕТАНІН Герман Володимирович



Народився 1992 року в місті Харків. Младое лицо соответсвующее
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13.04.2025 17:19 Відповісти
А чи не хоче він написати, скільки з цього вкрали. Та на яку суму вироблено браку.
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13.04.2025 22:14 Відповісти

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