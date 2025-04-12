У суботу, 12 квітня, у месенджері WhatsApp стався глобальний збій.

Про це пише Укрінформ із посиланням на Mint.

За даними платформи з відстеження збоїв Downdetector, о 15-й годині за київським часом декілька тисяч користувачів месенджера почали масово писати скарги про збої.

Близько 88% скарг стосувалися проблем під час надсилання своїх повідомлень через месенджер, тоді як 10% скарг стосувалися проблем із самою програмою.

Також 2% людей повідомили, що зіткнулися з проблемами входу у WhatsApp у суботу ввечері.

В Індії, США та інших частинах світу користувачі вказували на проблеми з програмою та надсиланням повідомлень.

Як повідомлялося, наприкінці січні користувачі по всьому світу скаржилися на збої в роботі чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT, розробленого OpenAI.