Кабмін затвердив порядок використання 128 мільйонів на розвиток залізничної інфраструктури

Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів державного бюджету для співфінансування проєктів у сфері залізничної інфраструктури. Зокрема, йдеться про 128 млн грн, передбачені в державному бюджеті, які спрямовуватимуться на реалізацію проєктів за підтримки структурних фондів Європейського Союзу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій.

"Це рішення дозволяє запустити нову бюджетну програму, яка вперше з'явилася в цьогорічному бюджеті, але не мала затвердженого механізму фінансування. Відтепер реалізація проєктів, які передбачають модернізацію залізничної інфраструктури у партнерстві з ЄС, стане можливою", – сказано в повідомленні.

Затверджений порядок також передбачає спрощений підхід до визначення отримувачів бюджетних коштів за цією програмою, що дасть змогу оперативніше запускати проєкти та ефективніше використовувати міжнародну допомогу для розвитку залізничної інфраструктури України.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" закупить рейки в австрійської компанії на 32 млн євро.