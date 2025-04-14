58% представників малого й середнього бізнесу в Україні за два роки почали приймати цифрові платежі, – дослідження Visa

58% малих і середніх підприємств в Україні протягом минулих двох років почали приймати цифрові платежі, що свідчить про швидку еволюцію ринку.

Про це йдеться в результатах дослідження поточного стану інфраструктури цифрових платежів та їхніх переваг для малого бізнесу в Україні Value of Acceptance, яке представили у Visa, передає Межа.

Як зазначається, більшість продавців і клієнтів віддають перевагу цифровим методам оплати над традиційними готівковими операціями.

"Крім того, половина підприємств, які приймають цифрові платежі, розглядає їх як ключовий інструмент майбутнього зростання та розширення бізнесу. Цю думку поділяють і ті, хто поки не відкрив для себе безготівкові розрахунки: понад 80% МСБ (малий та середній бізнес – ред.), які приймають лише готівку, планують встановити POS-систему в майбутньому", – сказано в дослідженні.

Воно також засвідчило, що цифрові платежі, зокрема карткові, асоціюються у продавців із більшою ефективністю, допомагаючи мінімізувати помилки в оплаті, скоротити час очікування та зменшити черги.

Це підтверджується вибором способу оплати: 56% торговців і 53% клієнтів віддають перевагу картковим платежам.

"Зниження використання готівкових грошей серед клієнтів ще більше підкріплює тенденцію до переходу на цифрові розрахунки: 83% продавців, які приймають лише готівку, повідомляють, що втрачали продажі через те, що покупці не мали при собі готівки", – зазначили у Visa.

Згідно з дослідженням, три чверті продавців, які вже впровадили електронні оплати, відзначають збільшення доходів і відвідуваності. Понад половина вважає, що підключення POS-системи є простим, а 85% МСБ, які поки працюють лише з готівкою, планують придбати платіжний термінал протягом наступних двох років.

"Хоча продавці мають побоювання щодо шахрайства за всіма платіжними каналами, вони частіше пов'язані саме з готівковими операціями. Важливо, що 41% продавців повідомляють про зменшення страхів стосовно карткових операцій після початку прийому цифрових платежів, що доводить безпечність та ефективність цифрових платіжних методів", – додали у Visa.

Дослідження свідчить про сильну зацікавленість у цифрових платіжних технологіях серед українських МСБ, причому понад половина тих, хто вже приймає цифрові платежі, і три чверті тих, хто поки що працює лише з готівкою, мають намір інвестувати в нові платіжні технології в майбутньому.

Торговці чекають від постачальників платіжних послуг ідей та рішень у таких сферах, як програми лояльності, поради та ресурси щодо підвищення безпеки платежів, а також більш ефективні та безпечні B2B-платежі.

Продавці приділяють особливу увагу безпеці, зручності та ефективності. Серед трьох найпопулярніших додаткових послуг, якими планують скористатися як ті, хто вже приймає цифрові платежі, так і ті, хто поки їх не впровадив, протягом наступного року є рішення, які забезпечують миттєву обробку транзакцій, більшу зручність для клієнтів та посилений захист від шахрайства.

"Цифрові платежі активно використовуються в електронній комерції: 93% онлайн-продавців пропонують можливість оплати онлайн, причому 60% впровадили цифрові платежі за останні два роки. Крім того, 74% продавців приймають платежі через соціальні мережі, що свідчить про гнучкість та адаптивність українського малого бізнесу, який використовує різноманітні цифрові канали", – сказано в дослідженні.

Раніше з посиланням на дослідження Індекс настроїв малого бізнесу за 2024 рік повідомлялося, що наразі 21% підприємців вважають, що справи у їхнього бізнесу просуваються добре (проти 19% у 2023 році), а 27,5% оцінюють ситуацію як нейтральну. Водночас зросла частка тих, хто оцінює стан справ погано – з 39% до 51,5%.