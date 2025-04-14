Ціни на нафту падають на тлі ескалації торговельної війни між США та Китаєм

Ціни на нафту знизилися 14 квітня через побоювання, що ескалація торговельної війни між США та Китаєм може послабити глобальне економічне зростання та знизити попит на пальне.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 29 центів, до $64,47 за барель. Ф'ючерси на нафту WTI в США торгувалися на рівні $61,23 за барель, що на 27 центів нижче, передає Укрінформ.

Обидва контракти втратили близько $10 за барель з початку місяця через загострення торгової війни між Вашингтоном та Пекіном.

У п’ятницю Китай підвищив мита на імпорт із США до 125%, відповідаючи рішенню президента Дональда Трампа підвищити мита на китайські товари та підвищуючи ставки в торговельній війні, яка загрожує підірвати глобальні ланцюжки поставок.

У суботу Трамп дозволив виключити високі мита на смартфони, комп’ютери та деяку іншу електроніку, яка в основному імпортується з Китаю, але міністр торгівлі США Говард Лутнік у неділю заявив, що продукти критичних технологій з Китаю зіткнуться з новими митами разом із напівпровідниками протягом наступних двох місяців.

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Торговельна війна посилила занепокоєння щодо того, що непроданий експорт може продовжувати знижувати внутрішні ціни в Китаї.

Оскільки компанії готуються до можливого зниження попиту, минулого тижня енергетичні компанії США скоротили нафтові вишки найбільше за тиждень з червня 2023 року, зменшивши їхню загальну кількість третій тиждень поспіль, згідно з даними Baker Hughes.

Потенційно підтримуючи ціни на нафту, міністр енергетики США Кріс Райт заявив у п’ятницю, що Сполучені Штати можуть припинити експорт нафти з Ірану в межах плану Трампа щодо тиску на Тегеран стосовно його ядерної програми.

Обидві країни провели "позитивні" та "конструктивні" переговори в Омані в суботу та погодилися відновити наступного тижня діалог, спрямований на вирішення ескалації ядерної програми Тегерана, заявили офіційні особи на вихідних.