У Харкові ворожий безпілотник атакував складські приміщення з харчовими продуктами

У Харкові вранці 14 квітня російські військові атакували складські приміщення з харчовими продуктами, на місці спалахнула пожежа.

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов у Telegram.

За його словами, у місті пролунав вибух – над містом було зафіксовано ворожий БПЛА.

"Під ударом було цивільне підприємство у Салтівському районі. На місці влучання пожежа", – зазначив він.

Терехов додав, що загорілися складські приміщення із харчовими продуктами. Пожежа охопила 1000 кв. м.

Вибуховою хвилею пошкоджено кілька прилеглих приватних будинків. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Як повідомлялося, 8 квітня два ворожі "шахеди" вдарили поблизу відділення "Укрпошти" у Добропіллі, що у Донецькій області.