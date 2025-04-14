Лідери грального бізнесу України збільшили дохід, але половина найбільших казино декларують збитки

Упродовж 2024 року лідери грального бізнесу України отримали 55,57 млрд грн сукупного доходу, що лише на 1% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє платформа Опендатабот.

Зазначається, що лише 6 з 10 компаній завершили 2024 рік з прибутком – загалом 4,34 млрд грн. Для порівняння, у 2023 році усі 10 компаній-лідерів були прибутковими та заробили 7,25 млрд грн.

Рейтинг очолила букмекерська компанія та онлайн-казино "Фавбет" (бренд Favbet). Її дохід за рік зріс удвічі – до 21,32 млрд грн, що становить 38% від сукупного доходу лідерів ринку. Водночас прибуток знизився на 20% – до 1,38 млрд грн.

Компанія "Слотс Ю.Ей" (онлайн казино 777 та Slotoking, що змінило назву на Betking) посіла друге місце та збільшила дохід у 3,6 раза – до 12,4 млрд грн. Компанія також отримала найбільший прибуток серед усіх: 2,55 млрд грн, що у 13 разів більше, ніж у 2023 році.

Рекордсменом за приростом доходу стала компанія "Нейтів АППС" (бренд Super Gra) – у 7,7 раза – до 4,68 млрд грн. Прибуток теж зріс у 5,7 раза – до 139 млн грн.

У 1,8 раза зріс дохід компанії "Лімон" (бренд ChampionCasino) – до 2,54 млрд грн. Торік прибуток компанії склав 174 млн грн.

Компанія "Старблум геймінг" (бренд SLOTOR777), яка була створена у 2023 році також потрапила до переліку лідерів із доходом у 814 млн грн та прибутком у 27 млн грн.

Компанія УНЛ (Українська національна лотерея) – єдиний лотерейний оператор, котрий потрапив до цьогорічного Індексу. За рік дохід компанії зріс у 1,5 раза – до 866 млн грн, а прибуток майже у 6 разів – 56 млн грн.

Хто отримав збитки

Компанія "Геймдев" (бренд Slots city), дохід якої зріс у 2,8 раза – до 6,98 млрд грн, завершила рік зі збитками у 793 млн грн.

Водночас компанія "Фьорст Елемент" (F1rst) збільшила дохід на 27% – до 2,54 млрд грн, але отримала збитки у 2,57 млн грн.

Компанія "Спейсикс" (бренд Cosmolot) втратила лідерство та зменшила свій дохід у 25 разів (до 1,12 млрд грн) та отримала 906 млн грн збитків.

При цьому компанія "Вбет" (бренд VBET) зменшила свій дохід на 26% до 2,29 млрд грн та отримала збитки 425 млн грн торік.

Також цьогорічний рейтинг покинула компанія "Укр Гейм Технолоджі" (PIN-UP), чий дохід скоротився вдвічі (1,97 млрд грн), а прибуток – у 2,7 раза (584 млн грн).

Як повідомлялося, упродовж січня-березня 2025 року гральний бізнес сплатив до бюджету 5,4 млрд грн податкових платежів, що на 20,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Загалом у 2024 році гральний бізнес сплатив до держбюджету України 17 млрд грн податків. Втім, наприкінці минулого року Данило Гетманцев вказував на тенденцію до зниження обсягів надходжень.

Заступник голови Комітету питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк зауважував, що в цілому зменшилось податкове навантаження: знижується частка сплачених податків відносно загальної суми поповнень операторів азартних ігор. На його думку, це вказує на те, що схеми ухилення від сплати податків у цій галузі залишаються.