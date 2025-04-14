Ціни на золото оновили рекорд на тлі невизначеності торговельної політики Трампа

Ціна золота зросла до нового рекорду – до $3245 за унцію. За тиждень внаслідок послаблення долара метал зріс на понад 6%.

Як пише Bloomberg, подорожчання золота спричинене невизначеністю митної політики Трампа, що підштовхує інвесторів до безпечних активів, передає Forbes.

Зазначається, що ринки проігнорували тимчасове послаблення мит на популярну електроніку, адже в неділю Трамп натякнув на запровадження окремих мит на ці товари. При цьому слабший долар робить золото доступнішим для іноземних інвесторів, оскільки воно котирується в цій валюті.

Цього року ціна золота зросла на понад 20%, оскільки інвестори шукають захист від нестабільності, спричиненої мінливою торговельною політикою президента США Дональда Трампа. Вона викликала значні коливання на ринках акцій, облігацій і долара США через побоювання глобальної рецесії.

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Зокрема, за словами експертів, розпродаж державних облігацій США свідчить про зниження інтересу до американських активів, що ставить під сумнів статус держборгу як безпечного притулку в кризові часи.

Цього тижня увага трейдерів буде прикута до реакції найбільших центральних банків світу на мінливу глобальну ситуацію. Очікується, що Сінгапур і Європейський центральний банк послаблять монетарну політику, що зазвичай сприяє зростанню цін на золото, яке не приносить відсотків.

Станом на 10:42 за сінгапурським часом спотова ціна золота стабілізувалася на рівні $3236,27 за унцію. Індекс долара Bloomberg знизився на 0,2%, досягнувши мінімуму з жовтня. Срібло подешевшало, тоді як платина та паладій зросли в ціні.

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів. Ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.