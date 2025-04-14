Арештовані активи одного з найбільших виробників ягід в Україні передали новому управителю

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) завершило головний етап передачі арештованого майна ТОВ "Українська ягода". Наразі офіційно підписано акти приймання-передачі з новим управителем.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Відтепер, виробниче обладнання та нерухомість підприємства перебувають в управлінні Консорціуму "Управляюча компанія "КАМпарітет".

Зазначається, що підписання актів відбулося після укладення відповідного договору управління, за результатом відкритої конкурсної процедури в системі Prozorro. Це юридичне оформлення фактичної передачі активу новому управителю.

"Відтепер щомісячно держава почне одержувати від управління гарантований платіж у розмірі більше 64 тис. грн, а після початку господарської діяльності 99.9% сум доходів від управління активами будуть надходити до Державного бюджету України, що свідчить про високу ефективність угоди для держави", – наголосили в АРМА.

Як нагадали в АРМА, Личаківський районний суд Львова передав АРМА корпоративні права, виробничу інфраструктуру та нерухомі об’єкти компанії на майже 6,5 млн грн.

Перед підписанням договору АРМА стикнулося з протидією ексвласника активу на Житомирщині. Зокрема, було виявлено порушення судової заборони на користування майном, після чого відкрили відповідне кримінального провадження.

ТОВ "Українська ягода" – один з найбільших виробників ягід в Україні. Основний вид діяльності – вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників.

За даними у системі YouControl, власниками ТОВ "Українська ягода" вказані росіяни Юрій Лохвицький та Ольга Вишнякова (по 16,67%), а також кияни Михайло Голубицький та Євгеній Ленг (по 33%).

Водночас прокуратура у суді стверджувала, що всі чотири співвласники компанії мають російське громадянство, а її прибутки компанії виводяться у Росію, внаслідок чого сплачуються відповідні податки та збори до бюджету країни-агресорки. Відтак, ще у 2022 році суд арештував майно компанії та передав його в управління АРМА.

Консорціум "УК "КАМпарітет" засновано у травні 2024 року. До його складу увійшли ТОВ "Управляюча компанія Євро-сервіс" (48%), ТОВ "Паркінг комфорт" (48%) та ТОВ "Беррі хаб плюс" (4%).