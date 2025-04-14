Трамп пообіцяв нові мита на імпорт чипів

Президент США Дональд Трамп анонсуав, що впродовж цього тижня оголосить про нові мита на імпорт напівпровідникових чипів.

Як пише Reuters, про це він повідомив журналістам на борту літака Air Force One, коли повертався до Вашингтона зі свого маєтку в Уест-Палм-Біч, передає Укрінформ.

Видання зазначає, що виключення смартфонів і комп’ютерів із взаємних мит щодо Китаю, швидше за все, триватиме не довго, оскільки Трамп прагне перезавантажити торгівлю в секторі напівпровідників.

"Ми хотіли спростити це для багатьох інших компаній, тому що ми хочемо виробляти наші чипи, напівпровідники та інші речі в нашій країні", – сказав Трамп.

Президент США відмовився сказати, чи деякі продукти, такі як смартфони, все ж таки можуть бути звільнені від мит, але додав: "Ви повинні проявити певну гнучкість. Ніхто не повинен бути таким жорстким".

Раніше в той же день Трамп оголосив про проведення торгового розслідування в секторі напівпровідників з точки зору національної безпеки.

"Ми розглядаємо напівпровідники та весь ланцюжок постачання електроніки в межах майбутніх розслідувань тарифів національної безпеки", – писав він у соціальній мережі.

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У п'ятницю Білий дім оголосив про певні виключення з високих взаємних тарифів, створивши надію на те, що технологічна галузь може уникнути пастки ескалації конфлікту між двома країнами і що повсякденні споживчі товари, такі як телефони та ноутбуки, залишаться за доступною ціною.

Однак міністр торгівлі США Говард Лутнік чітко дав зрозуміти, що протягом наступних двох місяців на критичні технологічні продукти разом з напівпровідниками китайського виробництва будуть встановлені окремі нові мита.

Лутнік сказав, що Трамп запровадить "особливий тип мита" на смартфони, комп’ютери та іншу електроніку через місяць-два, поряд із секторальними тарифами, спрямованими на напівпровідники та фармацевтику.

Нові мита будуть виходити за рамки так званих взаємних тарифів Трампа, згідно з якими збори на китайський імпорт минулого тижня зросли до 125%, сказав він.

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів. Ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.

За словами гендиректорки Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеали, унаслідок запровадження взаємних митних бар’єрів обсяги торгівлі товарами між США та Китаєм можуть впасти на 80%.