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Новини
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Росіяни знищили великі склади з ліками та вином у Києві. Збитки перевищують 1 мільярд

Російські війська знищили склад мережі магазинів Winetime

Внаслідок російських ударів в ніч на неділю у Києві зруйновано аптечний склад фармацевтичної групи "Кусум" та склади мережі магазинів Winetime.

Зокрема, внаслідок прямого влучання російського дрона минулої суботи зруйнувано аптечний склад ТОВ "Гледфарм ЛТД" у Києві, що входить до складу групи "Кусум", передає Інтерфакс-Україна.

В компанії повідомили, що на складі зберігались готові лікарські засоби, фармацевтичні субстанції, допоміжні речовини для виробництва лікарських засобів, а також нове виробниче обладнання.

Склад зруйновано повністю, фармацевтична група оцінює збитки в 1 млрд грн.

Крім того, в ніч на неділю російські війська атакували склад мережі магазинів Winetime.

"Маємо поділитися сумною новиною. Сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки на Київ повністю зруйновано приміщення складського призначення "Аснова Холдинг" площею 4 500 кв. м. Також пошкоджено цех, виробництво та логістику Winetime. На щастя, постраждалих немає", – повідомила компанія у Facebook.

В мережі уточнили, що руйнування значні, збитки ще підраховують.

Російські війська знищили склад мережі магазинів Winetime

Російські війська знищили склад мережі магазинів Winetime

Дронова атака у ніч на 12 квітня

Як повідомлялося, у ніч на 12 квітня ворог здійснив чергову атаку безпілотниками на столицю. Працювали сили ППО. Попередньо, двоє людей зазнали поранень. На Київщині через атаку ворога є пошкодження у двох районах.

Автор: 

вино (136) Київ (4678) ліки (573) росія (14183) Шахед (2)


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Топ коментарі
+8
Чому, фірма з таким велечезним капітало за 11 років віни не прцює під землею?
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14.04.2025 14:52
+7
Чули прислів'я про складання всіх яєць до одного кошика?
Так отож...
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14.04.2025 14:57
+7
Зелені підараси досі не організували і не забезпечили ППО і ПРО країни. Тому нас пиз.ячать як хочуть і як можуть. Україну ведуть до капітуляції...
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14.04.2025 15:28
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В Україні є дуже багато підземних приміщень,природних печер і чого не зберігати там?
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14.04.2025 14:50 Відповісти
ви у житті, хоча б раз стикались із санепідемслужбою та вимогами до зберігання харчової групи товарів?
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14.04.2025 20:34 Відповісти
Чому, фірма з таким велечезним капітало за 11 років віни не прцює під землею?
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14.04.2025 14:52 Відповісти
Чули прислів'я про складання всіх яєць до одного кошика?
Так отож...
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14.04.2025 14:57 Відповісти
а ти готовий за це платити?
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14.04.2025 17:40 Відповісти
мій склад не згорів. якщо власники складу хотіли щоб їх склад не згорів, могли б купити зенітних дронів, бо владі *****.
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15.04.2025 06:29 Відповісти
та кому твій хлів потрібен.
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15.04.2025 07:21 Відповісти
так само як і той склад що згорів.
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15.04.2025 07:26 Відповісти
склад потрібен, на то він і склад, бо там зберігали товари, а у тебе в хліві лайно, яким кидаєш.
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15.04.2025 07:38 Відповісти
лайном кидаєш ти, перечитай свої коментарі. а я діло пропоную. власники бізнесів, якщо хочуть їх врятувати, мають купувати не бентлі а зенітні дрони
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15.04.2025 07:52 Відповісти
Зелені підараси досі не організували і не забезпечили ППО і ПРО країни. Тому нас пиз.ячать як хочуть і як можуть. Україну ведуть до капітуляції...
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14.04.2025 15:28 Відповісти
Ти забув просльозитися, без цього нє канає
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14.04.2025 18:28 Відповісти
Ви не зрозуміли запитання. Людина чемно питає , то чи платити податки , якщо ППО не захищає ?
І коли буде звіт по витрачанню податків. Скоко Міноборони перерахувало грошей і не отримало озброєння ? 58 000 000 000 ? Так отож.
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14.04.2025 19:59 Відповісти
А ти у свого карло- пу поцікався, скільки він витрачає на озброєння. Отримаєш детальний звіт,
І да, податки можеш не платити, якщо витримаєш звісно
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14.04.2025 20:13 Відповісти
Яким же довбнем повинен був бути директор чи власник тої контори, щоб все тримати на одному величезному складі?
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14.04.2025 15:59 Відповісти
Пояснення просте - він агент ******* !!!
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14.04.2025 16:02 Відповісти
А чому в 2014-2020 роках не були переховані снаряди з відкритих арт. складів в закинутих підземних виробітках у районі Карпат? Де було славне МО, ГШ, СБУ і т.д.? А то одразу намагаються повісити усих собак на власника недержавного підприємства, між іншим...
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14.04.2025 16:20 Відповісти
Мабуть разом із Зеленьським, танцювало голяком у САУНАХ Горлівки перед бойвиками.
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14.04.2025 18:30 Відповісти
"... внаслідок прямого влучання російського дрона ..." а до этого нам говорили что все сбили, что то обломки.
Данный склад небольшой. У компании под Киевом есть значительно большие площади. С этого склада удобно доставлять товар по городу - рядом Окружная и Брест-Литовский.
Из приятного - к нам в гаражи (возле сгоревшего склада) прибежала наша собака-охранница. От стресса она шуганула куда-то, но в воскресенье вернулась, бегала, просила что-нибудь поесть
Из неприятного - зенитки ничего не сбили
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14.04.2025 21:25 Відповісти
вот интересно - было б у нас свободное производство\владение\обращение с оружием и бк - смогли бы алко- и фармо-барыги свои склады прикрыть пулеметами\зенитками\ракетами? построить башни пво по углам? - я думаю влегкую, по-дешевке, быстро и с автоматическим захватом целей в отличие от минобороны и пилильщиков вокруг. хотя, имхо, "свою" ж... те кто могут (а также кумы сваты и т.п. причастных) прикрывают всем чем есть.
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15.04.2025 00:14 Відповісти
Цікаво якщо громадянин України запустить приміром з Харківської або Сумської області ударний невеликий літак в східний напрямок .Чи поліція арештує його , а потім суд винесе вирок ?Дуже цікаво
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15.04.2025 06:38 Відповісти
а зерно миші з'їли
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15.04.2025 08:33 Відповісти
пардон, кріси
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15.04.2025 08:34 Відповісти

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