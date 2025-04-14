Росіяни знищили великі склади з ліками та вином у Києві. Збитки перевищують 1 мільярд

Внаслідок російських ударів в ніч на неділю у Києві зруйновано аптечний склад фармацевтичної групи "Кусум" та склади мережі магазинів Winetime.

Зокрема, внаслідок прямого влучання російського дрона минулої суботи зруйнувано аптечний склад ТОВ "Гледфарм ЛТД" у Києві, що входить до складу групи "Кусум", передає Інтерфакс-Україна.

В компанії повідомили, що на складі зберігались готові лікарські засоби, фармацевтичні субстанції, допоміжні речовини для виробництва лікарських засобів, а також нове виробниче обладнання.

Склад зруйновано повністю, фармацевтична група оцінює збитки в 1 млрд грн.

Крім того, в ніч на неділю російські війська атакували склад мережі магазинів Winetime.

"Маємо поділитися сумною новиною. Сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки на Київ повністю зруйновано приміщення складського призначення "Аснова Холдинг" площею 4 500 кв. м. Також пошкоджено цех, виробництво та логістику Winetime. На щастя, постраждалих немає", – повідомила компанія у Facebook.

В мережі уточнили, що руйнування значні, збитки ще підраховують.

Дронова атака у ніч на 12 квітня

Як повідомлялося, у ніч на 12 квітня ворог здійснив чергову атаку безпілотниками на столицю. Працювали сили ППО. Попередньо, двоє людей зазнали поранень. На Київщині через атаку ворога є пошкодження у двох районах.