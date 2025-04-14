Росіяни знищили великі склади з ліками та вином у Києві. Збитки перевищують 1 мільярд
Внаслідок російських ударів в ніч на неділю у Києві зруйновано аптечний склад фармацевтичної групи "Кусум" та склади мережі магазинів Winetime.
Зокрема, внаслідок прямого влучання російського дрона минулої суботи зруйнувано аптечний склад ТОВ "Гледфарм ЛТД" у Києві, що входить до складу групи "Кусум", передає Інтерфакс-Україна.
В компанії повідомили, що на складі зберігались готові лікарські засоби, фармацевтичні субстанції, допоміжні речовини для виробництва лікарських засобів, а також нове виробниче обладнання.
Склад зруйновано повністю, фармацевтична група оцінює збитки в 1 млрд грн.
Крім того, в ніч на неділю російські війська атакували склад мережі магазинів Winetime.
"Маємо поділитися сумною новиною. Сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки на Київ повністю зруйновано приміщення складського призначення "Аснова Холдинг" площею 4 500 кв. м. Також пошкоджено цех, виробництво та логістику Winetime. На щастя, постраждалих немає", – повідомила компанія у Facebook.
В мережі уточнили, що руйнування значні, збитки ще підраховують.
Дронова атака у ніч на 12 квітня
Як повідомлялося, у ніч на 12 квітня ворог здійснив чергову атаку безпілотниками на столицю. Працювали сили ППО. Попередньо, двоє людей зазнали поранень. На Київщині через атаку ворога є пошкодження у двох районах.
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Так отож...
І коли буде звіт по витрачанню податків. Скоко Міноборони перерахувало грошей і не отримало озброєння ? 58 000 000 000 ? Так отож.
І да, податки можеш не платити, якщо витримаєш звісно
Данный склад небольшой. У компании под Киевом есть значительно большие площади. С этого склада удобно доставлять товар по городу - рядом Окружная и Брест-Литовский.
Из приятного - к нам в гаражи (возле сгоревшего склада) прибежала наша собака-охранница. От стресса она шуганула куда-то, но в воскресенье вернулась, бегала, просила что-нибудь поесть
Из неприятного - зенитки ничего не сбили