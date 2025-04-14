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Новини Яйця по 17 грн
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Справа про "яйця по 17" для ЗСУ: НАБУ оголосило у розшук скандальну підприємицю Глиняну

глиняна

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило у розшук підприємицю Тетяну Глиняну, яку підозрюють у справі про схему закупівлі продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами.

Її підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 (Пособництво), ч. 5 ст. 191 (Привласнення та розтрата майна), ч. 2 ст. 15 (замах на вчинення злочину), ч. 3 ст. 209 (Відмивання нелегальних доходів) КК України, повідомляється на сайті НАБУ.

НАБУ оголосило у розшук Тетяну Глиняну

Водночас на сайті МВС у переліку "Осіб, які переховуються від органів влади" Глиняної наразі немає.

Що відомо про схему розкрадання коштів на харчах для ЗСУ

Як повідомлялося, 2 квітня НАБУ оголосило про підозру п'яти особам у так званій справі про "золоті яйця Міноборони".

Серед підозрюваних – ексначальник департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ Богдан Хмельницький, підприємиця Тетяна Глиняна, якій були підконтрольні компанії постачальники, а також також ексдиректор компанії "Преміум Компані" Микола Дешпетко, директор ТОВ "Актив Компані" Валерій Мелеш та Лариса Швець.

ВАКС вже випустив Валерія Мелеша під заставуу розмірі 1,2 млн грн. Він керує ТОВ "Актив Компані", з яким Міноборони і уклало скандальний договір, що передбачав постачання яєць для ЗСУ за ціною 17 гривень за штуку. Ексдиректора іншого постачальника харчів для ЗСУ ТОВ "Преміум Компані" Миколу Дешпетку суд відпустив під заставу у розмірі 5 млн грн.

Водночас колишній міністр оборони Олексій Резніков, який очолював міністерство у період дії цієї схеми, наразі не перебуває в статусі підозрюваного або свідка у цій справі, а Тетяна Глиняна завчасно втекла з України, визнавали у НАБУ.

За даними слідства, завдяки маніпуляціям із затвердженим Міноборони каталогом продуктів харчування для ЗСУ, протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, підконтрольні Глиняній, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн.

Ці гроші, зокрема, могли бути використані власницею компаній для придбання готелів у Хорватії та іншої нерухомості. Йдеться про Тетяну Глиняну, пов'язані з нею компанії досі постачають харчі для ЗСУ. На думку слідства, вчиненню злочину сприяв посадовець Міністерства оборони, який під час підписання договорів "не помічав" цінових аномалій у каталозі.

Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та поширення у медіа відповідної інформації, зокрема щодо закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники оборудки зменшили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів. Це запобігло розкраданню бюджетних коштів на суму 788 млн грн.

Нагадаємо, у 2023 році видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. При цьому, ціни на окремі категорії продуктів виявилися завищеними у 2-3 рази. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.

Тодішній міністр оборони Олексій Резніков заперечував інформацію про закупівлю продовольства для військових за завищеними цінами, а ціни на яйця пояснив помилками у документації, розповідаючи про те, що яйця нібито купували кілограмами.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.

Автор: 

НАБУ (1529) Міноборони (956) розшук (126) яйце (158) закупівлі (2605)


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Топ коментарі
+20
Не так давно була інфа, що вона виїхала закордон.
Я все чекав, коли, нарешті, оголосять в розшук, бо так же у нас водиться..
І от, нарешті!
Видно, переконались, що вона в безпеці...
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14.04.2025 14:30
+14
Шукайте десь тут
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14.04.2025 14:28
+12
І де ж вона поділась? Втекла? Ніколи такого не було і ось знову
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14.04.2025 14:29
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Що вже втікла закордон та дозволили оголосити у розшук....
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14.04.2025 14:27 Відповісти
а оголосили??ви впевнені???
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14.04.2025 14:33 Відповісти
а її то за що? У всьому винні кури зе!сучки, підсунули роРезжеві окуляри із неіснуючими прейскурантами у кілограмах.
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14.04.2025 16:27 Відповісти
Шукайте десь тут
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14.04.2025 14:28 Відповісти
Заодно й собі шось можна придивится, особливо якшо таки її знайти)
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14.04.2025 17:15 Відповісти
І де ж вона поділась? Втекла? Ніколи такого не було і ось знову
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14.04.2025 14:29 Відповісти
Не так давно була інфа, що вона виїхала закордон.
Я все чекав, коли, нарешті, оголосять в розшук, бо так же у нас водиться..
І от, нарешті!
Видно, переконались, що вона в безпеці...
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14.04.2025 14:30 Відповісти
🤣🤣ого,я в ауті,оце потужно,практично блискавична реакція через 2 роки
а далі що??співпраця та щедрий отсип на донати і чиста біографія???я вже навіть не читаю новини,лише заголовок бо далі все ясно
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14.04.2025 14:32 Відповісти
Б***ь! Подали в розшук, а ордеру міжнпродного немає. Звичайна справа - мабуть до кінця не розрахувалася з баригами с продслужби міністерства оборони...
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14.04.2025 14:35 Відповісти
Шо, знову?
Уже ж двічі оголошували.
Вони там що, постанови про розшук раз на місяць роблять, щоб показники малювати?🤦‍♂️
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14.04.2025 14:37 Відповісти
А як що до рєзнікова? Не чув, не бачив, не розумів? 🤬 Чому він ще не під слідством і арештом?
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14.04.2025 14:39 Відповісти
так він жеж ж адвокат
про Баканова чули?
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14.04.2025 16:29 Відповісти
1960 р.н. Пенсіонерка, блін...
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14.04.2025 14:40 Відповісти
А чому претензії до того, хто продавав, а не до того, хто купував? Вона продавець, ставить ціну яку хоче. Не хочеш не купуй.
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14.04.2025 14:58 Відповісти
От несподіванка! Це завжди так з ними усіма! Тільки діло (дууууже повільно) доходить, що фігуранта вже ні як не відмазати і наближається арешт, хоп, а фігурант вже втік... Тепер кілька років будуть розглядати - чи подати в розшук в інтерпол... Прикладів, хоч греблю гати - комарницький, дмитрук, трубіцин...
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14.04.2025 14:58 Відповісти
Так при чому тут ця пані. Вона виставила яйця по 17 грн, а могла б і по 30 грн. за штуку. Хочеш купуй, не хочеш не купуй. А вот ті хто купував, то він явно скоював злочин по закупці цих кримінальних яйцях.
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14.04.2025 14:59 Відповісти
Бізнес є бізнес ...
Серед підозрюваних - ексначальник департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ Богдан Хмельницький, підприємиця Тетяна Глиняна, якій були підконтрольні компанії постачальники, Джерело: https://censor.net/n3546696

А ексначальник департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ Богдан Хмельницький
що
Та ще з таким прізвищем
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14.04.2025 17:35 Відповісти
А чего так "оперативно"?
Она уже должна была четверть срока отсидеть, а не лежать на берегу Средиземного моря.
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14.04.2025 15:04 Відповісти
Значить скоро випаде з вікна від інфаркту.
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14.04.2025 15:58 Відповісти
А Рєзнікова чому за яйки не беруть?
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14.04.2025 16:19 Відповісти
бо "золоті"
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14.04.2025 16:31 Відповісти
Блискавчина реакція, БРАВО!
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14.04.2025 16:28 Відповісти
****** и ******!
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14.04.2025 16:29 Відповісти
хіба вона від Міноборони підпис ставила?
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14.04.2025 16:30 Відповісти
а шо так рано?!! куда вы спешите? надо было лет через 500 оголосити

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14.04.2025 16:44 Відповісти
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти (с)
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14.04.2025 16:45 Відповісти
в наших краях ловят не тех кто плохо прячется, а тех кто не хочет делиться....
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14.04.2025 16:52 Відповісти
вона вже давно не в наших краях, тому її ніхто не ловить. Вона через день вештаєтьяо по Степана Радіча у Брелі. Тільки СБУ не кажіть, хай самі її шукають за свою нєв'****** зарплатню.
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14.04.2025 17:13 Відповісти
Ця панянка шикує в Хорватії, пять готелів прикупила. Одне цікаво, вона починала торгувати з МО в Білій Церкві. Там же починав керовать-*********** дует Хомчак-Просирський і третій їх корєш-кремльовець, бувший зампотил ЗСУ, зараз під слідством за аферу у 2018 році по будівництву казарм.
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14.04.2025 16:50 Відповісти
Спортивна риболовля
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14.04.2025 17:14 Відповісти
А до резнікова-гандона немає питань? Котрий на весь світ розповідав про яйця в кіллограммах, і є, як мінімум, співучасником злочину.
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14.04.2025 17:41 Відповісти
А Рєзніков, який її кришував і казав, що це все наклеп не оголошений в розшук? Поки зелену нікчему не винесем з Банкової будем гинути і втрачати території. Кругом нього одні кроти і корупціонери.
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14.04.2025 20:24 Відповісти
Тобто винний той, хто продавав яйця по 17 гривень? Не той чиновник, який їх купував за бюджетні кошти та отримав відкат? Шоу розраховане на ідіотів.
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14.04.2025 22:29 Відповісти
як казав кучма ..ну це ж вже все було .. --- єдиний з опг банкової хто сів так це колишній прем.єр лазаренко подєльнік жюльки тимошенко . і то сів в сша за відмивання вкрадених грошей а жюлька сіла навічно у вр з невеликим відпочинком у качанівській колонії . пішла в отказ не пошила жодної наволочки і революція її звільнила . за цей ..подвиг.. жюля відсудила за свої ..страданія.. через євросуд 150 000 000 лімонів і віддала своїй доні ---- любі мої хі-хі
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15.04.2025 07:02 Відповісти
Даю підказку - в Україні її нема і не буде
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15.04.2025 10:14 Відповісти

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