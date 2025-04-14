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Новини
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Philip Morris очолив рейтинг найбільших платників податків серед приватних компаній

Philip Morris став найбільшим приватним платником податків в Україні

Компанія Philip Morris очолила рейтинг найбільших платників податків серед приватних компаній в Україні у 2024 році.

Про це свідчить рейтинг, укладений виданням NV на основі опитування приватних компаній та банків.

За підрахунками видання, найбільшим в Україні приватним платником податків стала компанія Philip Morris, яка перерахувала в бюджети різних рівнів 52,2 млрд грн.

На другому місці – енергохолдинг DTЕК із 41 млрд грн, на третьому — ВАТ із 38 млрд грн. До п'ятірки лідерів також увійшли компанія Bayadera Group, яка заплатила 12,8 млрд грн податків, а також мережа Comfy – 2 млрд грн.

"Майже 80 найбільших приватних українських компаній і банків у минулому році заплатили 466,5 млрд грн податків у державний та місцевий бюджети", – зазначають укладачі рейтингу.

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Для його створення NV надіслав запити понад 170 найбільшим приватним компаніям і банкам з проханням надати дані про розмір сплачених податків до державного та місцевого бюджетів у 2024 році. Рейтинг був створений на основі отриманих даних.

Автор: 

податки (2418) податкова (344) рейтинг (955) Новини компаній (3348) Philip Morris (54)


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14.04.2025 15:44 Відповісти
от лашари!
чекайте на податкову перевірку!
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14.04.2025 16:09 Відповісти
Люди купують свою смерть, а не товари.
Неначе люди подуріли...
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14.04.2025 16:10 Відповісти
гордість бере. Хто на другому? Неміров?
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14.04.2025 16:16 Відповісти
Четвертий абзац.
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14.04.2025 16:43 Відповісти
дякую. Папіроски, бухло і ресурси - стовпи економіки
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14.04.2025 16:51 Відповісти
Так, ідеальне суспільство споживачів...
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14.04.2025 16:56 Відповісти
Собівартість виробництва однієї пачки сигарет Marlboro Touch в Україні точно не розголошується компанією Philip Morris Ukraine. Однак, згідно з галузевими оцінками, собівартість виготовлення однієї пачки сигарет в Україні може становити приблизно 5-10 гривень. Це включає витрати на тютюн, фільтри, папір, пакування, оплату праці, енергію та логістику.
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14.04.2025 19:29 Відповісти
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14.04.2025 19:35 Відповісти

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