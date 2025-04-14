Philip Morris очолив рейтинг найбільших платників податків серед приватних компаній

Компанія Philip Morris очолила рейтинг найбільших платників податків серед приватних компаній в Україні у 2024 році.

Про це свідчить рейтинг, укладений виданням NV на основі опитування приватних компаній та банків.

За підрахунками видання, найбільшим в Україні приватним платником податків стала компанія Philip Morris, яка перерахувала в бюджети різних рівнів 52,2 млрд грн.

На другому місці – енергохолдинг DTЕК із 41 млрд грн, на третьому — ВАТ із 38 млрд грн. До п'ятірки лідерів також увійшли компанія Bayadera Group, яка заплатила 12,8 млрд грн податків, а також мережа Comfy – 2 млрд грн.

"Майже 80 найбільших приватних українських компаній і банків у минулому році заплатили 466,5 млрд грн податків у державний та місцевий бюджети", – зазначають укладачі рейтингу.

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Для його створення NV надіслав запити понад 170 найбільшим приватним компаніям і банкам з проханням надати дані про розмір сплачених податків до державного та місцевого бюджетів у 2024 році. Рейтинг був створений на основі отриманих даних.