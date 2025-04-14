Торгова війна Трампа: Китай зупинив експорт матеріалів, необхідних для виробництва автомобілів, дронів і ракет

Китай призупинив експорт широкого переліку рідкісноземельних мінералів і магнітів, які відіграють важливе в автомобільній та аерокосмічній промисловості, а також для виробництва напівпровідників та озброєнь.

Це обмеження є частиною відповіді Китаю на різке підвищення мит адміністрацією президента США Дональда Трампа, пише The New York Times.

Наразі експорт магнітів, які використовуються для виробництва широкого переліку технологічної продукції – від автомобілів і дронів до роботів і ракет – призупинено в багатьох китайських портах.

Наразі китайський уряд розробляє нову систему регулювання експорту. Вона покликана перешкоджати постачанню критичних компонентів конкретним компаніям, включаючи американських військових підрядників.

4 квітня уряд Китаю ухвалив рішення обмежити експорт шести важких рідкоземельних металів, які повністю очищаються в Китаї, а також рідкоземельних магнітів, 90% яких виробляються в Китаї. Метали та спеціальні магніти, виготовлені з них, тепер можна відправляти з Китаю лише за спеціальними експортними ліцензіями.

Але Китай тільки почав налагоджувати систему видачі ліцензій, тому відвантаження цієї продукції на експорт призупинили.

Так звані важкі рідкоземельні метали, на які поширюється призупинка експорту, використовуються у магнітах, необхідних для багатьох видів електродвигунів. Ці метали також використовуються для виробництва реактивних двигунів, лазерів, автомобільних фар, свічок запалювання, а також конденсаторів для комп’ютерних мікросхем.

Голова правління та виконавчий директор компанії American Elements Майкл Сільвер припускає, що знадобиться 45 днів, перш ніж можна буде отримати ліцензії від китайського уряду і відновити постачання рідкоземельних металів і магнітів.

Втім, Міністерство торгівлі Китаю заборонило китайським компаніям мати будь-які відносини з дедалі більшим списком американських компаній, зокрема військових підрядників.

До 2023 року Китай контролював 99% світового постачання важких рідкоземельних металів.

Китай також виробляє 90% із майже 200 000 тонн рідкоземельних магнітів у світі, які є набагато потужнішими за звичайні залізні магніти. Решту 10% виробництва контролюють Японія та Німеччина, але вони залежать від китайської сировини.

Що відомо про торгову війну Трампа

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів. Ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа, поступово підвищивши мита на американські товари до 125%.

За словами гендиректорки Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеали, унаслідок запровадження взаємних митних бар’єрів обсяги торгівлі товарами між США та Китаєм можуть впасти на 80%.