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Україна розробляє власну систему ППО стратегічного рівня та закликає Європу інвестувати в неї, – Сибіга

Андрій Сибіга

Україна розробляє власну систему протиповітряної оборони стратегічного рівня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Зокрема, міністр запропонував європейським партнерам інвестувати в цю програму, щоб пришвидшити її втілення.

Також Сибіга закликав держави Європи посилити військову допомогу для України, насамперед зміцненням спроможностей протиповітряної допомоги: надати додаткові комплекси, пускові, ракети та запчастини.

Крім того, Сибіга розповів про удар російських балістичних ракет по Сумах, а також попередній удар по Кривому Рогу, подякувавши партнерам за солідарність.

Як повідомлялося, від початку повномасштабної війни в Україні з’явились понад 150 виробників FPV-дронів. Потенційно Україна може виготовляти 5 млн дронів на рік.

Автор: 

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