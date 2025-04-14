Ворог обстріляв пасажирський вагон у Чернігівській області

Російські військові знову атакували залізнична інфраструктуру України, під удар потрапив вагон поїзда на прикордонні з ворогом у Чернігівській області.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що у результаті обстрілу пошкоджено вагон. Також сталось загоряння всередині вагона, вибиті вікна.

Водночас пошкоджений вагон залишився на ходу та поїхав з місця події в складі поїзда.

"На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих, працівники та пасажири перебували в укриттях", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 4 квітня російські військові завдали прямий удар по вокзалу Семенівки, що в Чернігівській області.

А 19 березня ворог вдарив дронами по енергосистемі залізниці у Дніпропетровській області. Були знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжувався за графіком.