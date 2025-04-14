Повернення Трампом 25% мита на сталь вдарить по "Інтерпайпу" і клієнтах в США, – топменеджер

Українська промислова компанія "Інтерпайп" стурбована поверненням президентом США Дональдом Трампом мита на сталь у розмірі 25%, адже це вдарить не тільки по українському виробнику, а й по американських споживачах сталевих труб, оскільки їх внутрішній ринок є дефіцитним.

Про це перший заступник гендиректора "Інтерпайпу" Денис "Морозов розповів під час конференції Business Wisdom Summit 2025, повідомляє галузеве видання UaProm.

"Наші різьбові з’єднання дуже популярні на ринку США, зараз наша команда R&D закінчує розробку нового з’єднання саме під потреби наших клієнтів, кількість яких постійно зростає. Тому тарифи – це негативна для нас історія", – сказав Морозов.

За його словами, запроваджені США мита ставлять під загрозу обсяги виробництва на трубному заводу "Інтерпайп Ніко Тьюб" у місті Нікополь, яке офіційно визнане зоною бойових дій.

Морозов зауважив, що наразі завод опинився у лещатах: з одного боку рашисти нещадно обстрілюють місто щодня, з іншого – мито Трампа загрожує обсягам виробництва.

"Але люди працюють та виробляють продукцію, зокрема, для США та ЄС. Стійкість українців дійсно вражає", – наголосив топменеджер.

Він додав, що незважаючи на загрозу мит та квот, в "Інтерпайпу" є можливості для збереження та зростання на американському та європейському ринку.

Морозов уточнив, що ключовий фактор – це R&D компанії: розробка, освоєння та виробництво нових видів трубної продукції. За три роки, поки була безмитна торгівля із ЄС, група зробила багато інвестицій, опанувала приблизно 250 нових видів продукції. "Інтерпайп" має розробляти та пропонувати таку продукцію, яку не виробляють конкуренти.

По-друге, "Інтерпайп" планує продовжувати інвестиції у виробництво, зазначив посадовець.

"Наприклад, у Нікополі побудований новий термовідділ вартістю $40 млн, який дозволяє пропонувати клієнтам у США нові продукти із ще більшою доданою вартістю", – сказав Морозов.

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Як повідомлялося, з березня почали діяти запроваджені президентом США Дональдом Трампом мита у розмірі 25% на імпорт алюмінію та сталі. Вони стосуються й України, яка раніше користувалася тимчасовим звільненням від мит на імпорт сталі та виробів із неї.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, рішення США запровадити мито на сталь із інших держав, зокрема і з України, закономірно вплине на металургійну галузь.

Так, у 2024 році на металургійну продукцію припадало 57,9% українського експорту до США – $503,3 млн з $869,1 млн. Найбільші товарні категорії українського експорту – чавун ($363,4 млн, 940 тис. тонн), труби ($112,9 млн, 92 тис. тонн), прутки ($15,2 млн, 3,3 тис тонн), дріт ($4 млн, 3,9 тис тонн), металоконструкції ($1,3 млн, 182 тонни).