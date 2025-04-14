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Новини
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"Метінвест" Ахметова підвищив зарплати працівників до 20%

метінвест

Група "Метінвест" переглянула заробітні плати працівників з 1 квітня.

Перегляд передбачає диференційований підхід: оклади виробничого персоналу зростуть до 20% залежно від категорії, а найбільше підвищення отримають співробітники кваліфікованих гостродефіцитних професій, повідомляє пресслужба "Метінвесту".

Водночас, оклади лінійних керівників та адміністративно-управлінського персоналу промислових та сервісних підприємств зростуть в середньому на 10%.

В компанії зауважили, що рішення про підвищення прийняли попри складну фінансову ситуацію: у 2024 році чистий збиток "Метінвесту" зріс ушестеро проти попереднього року, до $1,15 млрд. У зв’язку з наближенням фронту та загрозою для життя співробітників "Метінвест" призупинив роботу Покровської вугільної групи, а влітку минулого року через нерентабельність виробництва довелося вивести в простій Інгулецький ГЗК.

"Ми добре розуміємо, як важливо сьогодні мати фінансову стабільність. Попри війну, складну ситуацію на ринках збуту й зростання витрат, ми вирішили підвищити зарплати співробітникам. Це непросте рішення, але ми свідомо беремо на себе це навантаження, бо цінуємо наших людей і їхній внесок у спільну справу. "Метінвест" і надалі дбатиме про соціальну підтримку своєї команди", – пояснив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

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Як повідомлялося, у травні 2024 року "Метінвест" у середньому на 15% підвищив зарплати працівникам виробничих та ремонтних підприємств, а у вересні 2024 року – адміністративно-управлінському персоналу виробничих і сервісних активів.

Раніше компанію "Метінвест" Ріната Ахметова назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

Автор: 

Ахметов Рінат (1610) металургія (928) Метінвест (756) Новини компаній (3348) зарплата (1119)


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Топ коментарі
+4
Який добрий та турботливий "Ахметінвест"!
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14.04.2025 16:40
+3
заботливый ***** гудок!
а кто вооружал данбас?
а кто вякал данбас нужно слушать данбас нужно уважать?
а кто гудел?
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14.04.2025 16:45
+3
У мене з кумом тарифом на електроенергію забрав своїм добавив, благодітель, млять. Ще нехай погудить, Гудок паскудний.
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14.04.2025 16:53
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Який добрий та турботливий "Ахметінвест"!
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14.04.2025 16:40 Відповісти
Кажуть усі обіцяні вовкою землі з копалинами Банкова не віддає Трампу - бо вони Ахметівсвькі . Помітили як піариться Ахметівська контора ? чим в сраку більше падає Єрмакомародерня...
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14.04.2025 16:41 Відповісти
Після смерті - земля державі: "Слуги народу" дещо придумали, сподобається не всім

У Зеленського взялися за державну землю

21 вересня 2019, 06:06 znai.ua
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14.04.2025 16:46 Відповісти
Пам"ятаємо , коли вова само брякнуло у США про українські копалини в подарунок США, Гетьманцев заявив одразу- не все так просто , ці землі вже ліцензовані "великими людьми" в Україні... З одно разу вгадайте , дивлячисьна список холуїв Ахмєтова в кабміні та в ОПУєрамокмродерні ( найцінніші кадри латифундистів Камишін , Умерова раб-менеджер Рінатки з 2002 р, але він його й навчання в США та Європі просував теж, готував під себе , ну про Шмигалку вже мовчу) - ХТО ЦІ ВЕЛИКІ ЛЮДИ?
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14.04.2025 16:55 Відповісти
заботливый ***** гудок!
а кто вооружал данбас?
а кто вякал данбас нужно слушать данбас нужно уважать?
а кто гудел?
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14.04.2025 16:45 Відповісти
Прям атєц радной.
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14.04.2025 16:51 Відповісти
простой данецкий татарин: ночі не спить, думає про Україну...
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14.04.2025 16:56 Відповісти
У мене з кумом тарифом на електроенергію забрав своїм добавив, благодітель, млять. Ще нехай погудить, Гудок паскудний.
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14.04.2025 16:53 Відповісти
собі нову лакшарі галеру, а рабам на галерах, різнокольорові кайдани.
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14.04.2025 16:55 Відповісти
простой данецкий татарин: ночі не спить, думає про Україну...
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14.04.2025 16:57 Відповісти
правильне рішення
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14.04.2025 17:06 Відповісти
Зато 48% сотрудников сократил. Ну че, норм. "Самый лучший работодатель", итить.
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14.04.2025 17:55 Відповісти

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