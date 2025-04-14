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Темпи експорту українського зерна відстають від торішніх на 5 мільйонів тонн, – Мінагрополітики

Експорт зернових Україною відстає від торішнього на 5 мільйонів тонн

Україна станом на 14 квітня з початку 2024-2025 маркетингового року (липень 2024 – червень 2025) експортувала 33,89 млн тонн зернових і зернобобових культур, із яких 1,07 млн тонн було відвантажено в квітні. 

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.

Станом на 17 квітня минулого року загальний показник відвантажень становив 38,61 млн тонн.

У розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано пшениці – 13,42 млн тонн (у квітні – 300 тис. тонн), ячменю – 2,24 млн тонн (25 тис. тонн), жита – 10,8 тис. тонн (0), кукурудзи – 17,72 млн тонн (741 тис. тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 14 квітня оцінюється в 55,6 тис. тонн (у квітні – 2,1 тис. тонн), зокрема пшеничного – 51,5 тис. тонн (2 тис. тонн).

Раніше повідомлялося, що Міністерство сільського господарства США (USDA) збільшило прогноз експорту Україною пшениці на 0,5 млн тонн – до 16 млн тонн, без змін залишило експорт кукурудзи – 22 млн тонн, а виробництво пшениці та кукурудзи – 23,4 млн тонн і 26,8 млн тонн відповідно.

До того стало відомо, що український агросектор у 2024 році поставив другий історичний рекорд – $24,5 млрд валютної виручки від експорту сільськогосподарської продукції.

Також повідомлялося, що станом на 11 квітня аграрії всіх областей України засіяли 1 058,6 тис. га ярих зернових та зернобобових культур. На Запоріжжі почали сіяти кукурудзу.

Автор: 

зерно (1868) Мінагрополітики (1362) експорт (3826) зернові (1151)


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Пригодиться самим. Нехай мавпи лапу сосуть.
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14.04.2025 17:41 Відповісти
Тре писати "темпи розпилу"
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14.04.2025 18:49 Відповісти
Це зерно не українців, а латифундистів та іншої шалупені.
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14.04.2025 20:30 Відповісти

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