Експорт товарів із України за два місяці зменшився на 13%, – Держстат

За січень-лютий 2025 року Україна експортувала товарів на $6,29 млрд, що становить 87% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Водночас імпорт склав $11,3 млрд, або 112,3%.

Негативне сальдо становило $5,01 млрд (за січень-лютий 2024 року показник також був негативним – $2,84 млрд).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,56 (за січень-лютий минулого року – 0,72).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 202 країн світу.

Серед груп товарів, експорт яких продемонстрував найбільше зростання, – електричні машини (+6,7%).

Натомість у таких категоріях, як чорні метали та зернові культури, обсяги експорту скоротилися, відповідно, на 19,7% та 20,5%. Також негативну динаміку продемонстрували показники експорту жирів та олій тваринного або рослинного походження (-11,9%).

Імпорт збільшився у категоріях "електричні машини" (+75%), "реактори ядерні, котли, машини" (+3%) та "палива мінеральні; нафта та продукти її переробки" (6,2%).

Раніше в Державній митній службі повідомили, що протягом січня-березня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $18,5 млрд, а експортували – на $9,9 млрд.

Як повідомлялося, у 2024 році експорт українських товарів зріс на 15% – до $41,64 мільярда, водночас імпорт товарів в Україну збільшився на 8,6% – до $69 млрд.

У 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, імпортували в Україну товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.