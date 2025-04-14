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Новини
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Інвестори переоцінюють роль долара і все частіше бачать альтернативу в євро, – Bloomberg

Інвестори переоцінюють роль долара в глобальній фінансовій системі

Євро досяг найвищого рівня за три роки, оскільки економічна невизначеність, спричинена тарифною політикою США, викликала сумніви щодо традиційної ролі долара як захисного активу.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначаєтсья, євро наблизився до позначки $1,15, а хедж-фонди та аналітики говорять про можливе зміцнення до $1,2 у найближчі місяці.

Лише за два дні минулого тижня євро подорожчав майже на 4%.

Відтак, інвестори переоцінюють роль долара в глобальній фінансовій системі й усе частіше сприймають євро як альтернативу долару в умовах зростаючої глобальної невизначеності.

На початку цього року повідомлялося, що євро впав на 0,4% до $1,0314, що було найнижчим рівнем з листопада 2022 року.

Перед тим Європейська Комісія заявила, що економіка єврозони наступного року зростатиме слабше, ніж прогнозувалося раніше, – на 1,3%.

Автор: 

банки (6954) валюта (2164) долар (415) євро (176)


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Make Euro great again.
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14.04.2025 19:01 Відповісти
Коли країною керує шахрай та блазень наслідки відомі Що у нас, що у Штатах
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14.04.2025 19:03 Відповісти
Колись читав економічну статтю по євро. Там приблизно все так само печально як і з доларом. Той експерт пророкував падіння євро, але він не міг знати про таке стихійне лихо як трамп в маразмі і деменції на другий термін.
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14.04.2025 19:09 Відповісти
Зрозуміло. Готують до новин про знецінення долару
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14.04.2025 19:15 Відповісти
.... чекаємо, хто перший розпочне панікувати і "скидати"
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14.04.2025 21:07 Відповісти
Трамп вже навів порядки чи буде впорядковувати?
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15.04.2025 14:57 Відповісти

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