Інвестори переоцінюють роль долара і все частіше бачать альтернативу в євро, – Bloomberg

Євро досяг найвищого рівня за три роки, оскільки економічна невизначеність, спричинена тарифною політикою США, викликала сумніви щодо традиційної ролі долара як захисного активу.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначаєтсья, євро наблизився до позначки $1,15, а хедж-фонди та аналітики говорять про можливе зміцнення до $1,2 у найближчі місяці.

Лише за два дні минулого тижня євро подорожчав майже на 4%.

Відтак, інвестори переоцінюють роль долара в глобальній фінансовій системі й усе частіше сприймають євро як альтернативу долару в умовах зростаючої глобальної невизначеності.

На початку цього року повідомлялося, що євро впав на 0,4% до $1,0314, що було найнижчим рівнем з листопада 2022 року.

Перед тим Європейська Комісія заявила, що економіка єврозони наступного року зростатиме слабше, ніж прогнозувалося раніше, – на 1,3%.