Євросоюз відклав запровадження контрзаходів проти США після "митної паузи" Трампа

Європейський Союз призупинив запровадження своїх контрзаходів у відповідь на підвищення мит адміністрацією президента США Дональда Трампа на 90 днів, щоб дати час для переговорів між сторонами.

Перше про це рішення оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня, сьогодні це рішення остаточно було затверджене і набуде юридичної сили завтра, повідомляється на сайті ЄК.

"У рамках прагнення ЄС знайти результат переговорів зі США комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович сьогодні перебуває у Вашингтоні, щоб провести зустрічі зі своїми американськими колегами, щоб вивчити основу для вирішення шляхом переговорів", – зазначається у повідомленні.

У Єврокомісії нагадали, що йдеться про перший пакет контрзаходів ЄС у відповідь на мита, введені президентом США Дональдом Трампом проти імпорту сталі та алюмінію. Цей пакет контрзаходів передбачає запровадження додаткових мит на американські товари загальною вартістю близько 21 мільярдів євро, перша частина обмежень мала набути чинності 15 квітня.

Водночас у Єврокомісії додали, що наразі триває робота над підготовкою наступних пакетів контрзаходів у відповідь на інші торговельні обмеження, запроваджені США.

Як запроваджені Трампом мита вплинуть на ЄС та Україну

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі. Тарифи на товари з Китаю склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів. Ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа, поступово підвищивши мита на американські товари до 125%.

Євросоюз вже запропонував США запровадити нульові мита на автомобілі та промислові товари. Однак Дональд Трамп відхилив цю пропозицію, натомість він вимагає, щоб ЄС купував американські енергоресурси на суму $350 млрд на рік, якщо хоче нижчі мита.

Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко заявляла, що це мито не вплине критично на український експорт до США. За даними Мінекономіки, Україна експортувала до США у 2024 році товарів на $874 млн, з яких $363 припадало на чавун і ще $112 млн – на труби. Натомість Україна імпортувала із США товарів на суму $3,4 млрд.

При цьому з березня почали діяти запроваджені Трампом мита у розмірі 25% на імпорт алюмінію та сталі. Вони стосуються й України, яка раніше користувалася тимчасовим звільненням від мит на імпорт сталі та виробів із неї.