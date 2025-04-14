Найбільшому підряднику "Великого будівництва" без конкуренції віддали 6,2 мільярда на водогін до Миколаєва

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області уклала три угоди з ТОВ "Група компаній "Автострада" на будівництво водогону від річки Південний Буг до Миколаєва на загальну суму 6,23 мільярда гривень.

Роботи мають виконати до 5 червня 2025 року, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

У листопаді минулого року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області замовила будівництво цього ж водогону трьом компаніям за 7,44 млрд грн.

Тоді контракт на будівництво першої ділянки водогону уклали з ТОВ "Група Компаній "Автострада" за 2,28 млрд грн, другої – ТОВ "Укртрансміст" за 2,53 млрд грн, третьої – ТОВ "Ростдорстрой" за 2,63 млрд грн.

Це викликало обурення з боку власника "Автостради" Максима Шкіля, який заявив, що його компанія має більше можливостей виконати роботи вчасно.

Після скандалу керівництво Держвідновлення (колишній "Укравтодор") захотіло провести нову закупівлю, але з цим не погодився безпосередній замовник – Служба відновлення у Миколаївській області. Том Держвідновлення у березні 2025 року змінило замовника в закупівлях щодо будівництва водогону в Миколаївській області – замість місцевої служби замовником стала Дніпропетровська служба відновлення.

Новий замовник змінив інженерів-консультантів будівництва на ТОВ "Вассеркрафт бюро", яке провело нові розрахунки вартості водогону зі зміненими конструктивними рішеннями.

Зокрема, потужність водогону зменшили на третину – зі 160 до 120 тисяч кубометрів на добу, дещо змінилась довжина окремих ділянок. Відтак ділянка "Автостради" подорожчала з 2,28 до 2,76 млрд грн. А ділянки "Укртрансмоста" і "Ростдорстрою", які перейшли "Автостраді", навпаки подешевшали з 2,53 до 1,41 млрд і з 2,63 до 2,06 млрд грн відповідно.

Минулорічні контракти були розірвані, по кожному з них виплати склали лише 130 тис. грн. Нові закупівлі провели без використання електронної системи, і відповідно без конкуренції. Замовник послався на те, що роботи треба завершити швидко, відтак немає часу на відкриті торги.

Загальна вартість будівництва водогону зменшилась з минулорічних 7,44 до 6,23 млрд грн. Це може пояснюватись зменшенням потужності водогону на чверть, що вимагає труб меншого діаметру і відповідної меншої ціни за метр труби.

Однак точних даних про ціни немає. З невідомих причин Дніпропетровська служба відновлення не оприлюднила додатки з кошторисною ціною будівельних матеріалів, відтак немає жодних офіційних даних про ціну та вид труб водогону.

При цьому будівництво на момент укладення остаточних контрактів вже йшло. Під час візиту на будівництво водогону у квітні голова Держвідновлення Сергій Сухомлин повідомив, що цього разу замість сталевих труб "зробили вибір на склопластикових трубах турецького виробництва".

Нові контракти з "Автострадою" були укладені 10 квітня, а вже 11 квітня Дніпропетровська служба відновлення заплатила фірмі аванси у розмірі 2,5 млрд грн.

Ділянка водогону Тендери 2024 Миколаївської служби Технічні параметри 2024 Тендери 2025 Дніпропетровської служби Технічні параметри 2025 1 ТОВ "Група Компаній "Автострада" 2,28 млрд грн Розрахункова потужність 160 тис м3/добу, перспективна – 230 тис м3/добу.

Загальна довжина ділянки 17,6 км ТОВ "Група Компаній "Автострада", 2,76 млрд грн Розрахункова потужність 120 тис м3/добу, перспективна – 160 тис м3/добу.

Загальна довжина ділянки 18,1 км 2 ТОВ "Укртрансміст", 2,53 млрд грн Розрахункова потужність 160 тис м3/добу, перспективна – 230 тис м3/добу.

Загальна довжина ділянки 25,3 км ТОВ "Група Компаній "Автострада", 1,41 млрд грн Розрахункова потужність 120 тис м3/добу, перспективна – 160 тис м3/добу.

Загальна довжина ділянки 22,4 км 3 ТОВ "Ростдорстрой", 2,63 млрд грн Розрахункова потужність 160 тис м3/добу, перспективна – 230 тис м3/добу.

Загальна довжина ділянки 22,3 км ТОВ "Група Компаній "Автострада", 2,06 млрд грн Розрахункова потужність 120 тис м3/добу, перспективна – 160 тис м3/добу.

Загальна довжина ділянки 22 км

Як повідомлялося, у липні 2024 року "Група компаній "Автострада" стала єдиним учасником і переможцем тендеру на будівництво метро на Виноградар у Києві. Компанія запропонувала виконати роботи за 13,79 млрд грн при очікуваній вартості 13,96 млрд грн. Роботи потрібно виконати до кінця 2026 року.

"Автострада" до останнього часу не мала досвіду будівництва метро, але була найбільшим будівельним підрядником в Україні. У 2021 році за часів "Великого будівництва" вона отримала підрядів на 46,6 млрд грн, протягом 2022 і першої половини 2023 років вона отримала державних замовлень ще на 46,78 млрд грн.

Однак у травні минулого року КП "Київський метрополітен" уклало договір із ТОВ "СП "Автострада" на капремонт перегінного тунелю Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену (між станціями "Деміївська" та "Либідська") за 445,49 млн грн.

Компанія отримала підряд фактично без конкуренції, оскільки ще у грудні 2023 року "Київський метрополітен" уклав угоду з ТОВ "Група компаній "Автострада" на проєктування та підготовчі роботи по ремонту тунелю між станціями "Деміївська" і "Либідська" вартістю 21,16 млн грн. Угоду уклали без проведення відкритих торгів всього через чотири дні після підтоплення тунелів між станціями.

За часів "Великого будівництва" компанія була одним з найбільших підрядників "Укравтодору" і займалася переважно ремонтом доріг та мостів, але у 2023 році "Автострада" отримала замовлення на 5,3 млрд грн на будівництво водогону Запоріжжя – Томаківка – Марганець.