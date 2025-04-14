Південна Корея виділяє Україні $4,7 мільйона на цифровізацію уряду. Які проєкти передбачено?

Південна Корея виділяє Україні $4,76 млн на посилення цифровізації уряду.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.

"Кошти спрямують на підвищення ефективності та прозорості роботи міністерств і держорганів через трирічну програму, яка координуватиметься Мінцифрою", – сказано в повідомленні.

Серед ключових ініціатив:

запуск цифрової системи управління проєктами для міністерств,

запуск "Дії" для держслужбовців – "Дія.Офіс",

навчання фахівців цифровим навичкам.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів України цього року працюватиме над цифровізацією планування бюджету.

Також повідомлялося, що Міністерство оборони України розробляє новий цифровий інструмент для комунікації між бізнесом та державою. Призначена для цього платформа дозволить компаніям отримувати держзамовлення та стежити за розвитком оборонної галузі.