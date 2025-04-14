Південна Корея виділяє Україні $4,7 мільйона на цифровізацію уряду. Які проєкти передбачено?
Південна Корея виділяє Україні $4,76 млн на посилення цифровізації уряду.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.
"Кошти спрямують на підвищення ефективності та прозорості роботи міністерств і держорганів через трирічну програму, яка координуватиметься Мінцифрою", – сказано в повідомленні.
Серед ключових ініціатив:
- запуск цифрової системи управління проєктами для міністерств,
- запуск "Дії" для держслужбовців – "Дія.Офіс",
- навчання фахівців цифровим навичкам.
Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів України цього року працюватиме над цифровізацією планування бюджету.
Також повідомлялося, що Міністерство оборони України розробляє новий цифровий інструмент для комунікації між бізнесом та державою. Призначена для цього платформа дозволить компаніям отримувати держзамовлення та стежити за розвитком оборонної галузі.
Топ коментарі
+4 Pan Lipko
показати весь коментар14.04.2025 20:33
+2 Zahar Kindrat
показати весь коментар14.04.2025 20:26
+1 Влад #584963
показати весь коментар14.04.2025 20:55
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Zahar Kindrat
показати весь коментар14.04.2025 20:26 Відповісти Мені подобається 2
✘
Виталий Еременко
показати весь коментар14.04.2025 20:31 Відповісти Мені подобається 0
✘
Pan Lipko
показати весь коментар14.04.2025 20:33 Відповісти Мені подобається 4
Влад #584963
показати весь коментар14.04.2025 20:55 Відповісти Мені подобається 1
✘
✘
CrossFirenko
показати весь коментар14.04.2025 22:17 Відповісти Мені подобається 1
gr1959
показати весь коментар14.04.2025 22:51 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль