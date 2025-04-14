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Новини
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Південна Корея виділяє Україні $4,7 мільйона на цифровізацію уряду. Які проєкти передбачено?

Південна Корея виділяє Україні $4,7 мільйона на цифровізацію уряду

Південна Корея виділяє Україні $4,76 млн на посилення цифровізації уряду.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації України. 

"Кошти спрямують на підвищення ефективності та прозорості роботи міністерств і держорганів через трирічну програму, яка координуватиметься Мінцифрою", – сказано в повідомленні.

Серед ключових ініціатив:

  • запуск цифрової системи управління проєктами для міністерств,
  • запуск "Дії" для держслужбовців – "Дія.Офіс",
  • навчання фахівців цифровим навичкам.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів України цього року працюватиме над цифровізацією планування бюджету.

Також повідомлялося, що Міністерство оборони України розробляє новий цифровий інструмент для комунікації між бізнесом та державою. Призначена для цього платформа дозволить компаніям отримувати держзамовлення та стежити за розвитком оборонної галузі.

Автор: 

фінансування (2025) Південна Корея (127) диджиталізація (46) Мінцифри (803) Дія (622)


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Топ коментарі
+4
Цифровізація уряду: Зробити цифрову копію уряду, а оригінал знищити.
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14.04.2025 20:33
+2
Краще б сотню снарядів...
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14.04.2025 20:26
+1
да загнать все население в цифру,мы и так уже участвуем в РеалРПГ в стиле Постапокалипсиса
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14.04.2025 20:55
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Краще б сотню снарядів...
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14.04.2025 20:26 Відповісти
Потужно для такої країни.
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14.04.2025 20:31 Відповісти
Цифровізація уряду: Зробити цифрову копію уряду, а оригінал знищити.
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14.04.2025 20:33 Відповісти
да загнать все население в цифру,мы и так уже участвуем в РеалРПГ в стиле Постапокалипсиса
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14.04.2025 20:55 Відповісти
Їм би ліпше решіткозацію, та камеризацію чим скоріш.
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14.04.2025 22:17 Відповісти
Цьому смердючому лайну Зєлі що не дай, все перетворить у лайно, яке буде смердіти лише йому.
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14.04.2025 22:51 Відповісти

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