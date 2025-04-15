Держслужба зайнятості цього року працевлаштувала половину з тих, хто шукав роботу. Які вакансії найпопулярніші?

Від початку цього року послуги Державної служби зайнятості України отримували 226 тис. громадян, із них мали статус безробітного 163 тис. Роботою за цей період було забезпечено 80 тис. людей.

Про це йдеться в повідомленні Держслужби зайнятості.

Як зазначається, серед них не лише працевлаштовані на постійне місце роботи, а й залучені до тимчасової зайнятості.

Загалом у цьому році роботодавці вже запропонували 133 тис. вакансій, із них 47 тис. перейшли з 2024 року. Безпосередньо центрами зайнятості працевлаштовано майже 53 тис. людей.

Серед них працевлаштовано 10 тис. внутрішньо переміщених громадян, зокрема з компенсацією роботодавцям витрат на оплату праці в період дії воєнного стану – 4 тис.

Окрім того, понад 2 тис. осіб із інвалідністю знайшли роботу. Також було надано компенсацію роботодавцям за облаштування 600 робочих місць працевлаштованих осіб із інвалідністю.

Навчання у першому кварталі цього року проходили більше 20 тис. людей, зокрема, 6 тис. українців отримали ваучер на навчання.

Найчастіше роботодавці шукали:

продавців,

прибиральників,

підсобних робітників,

кухарів та кондитерів,

медсестер,

водіїв,

бухгалтерів,

робітників із ремонту будинків,

кравців,

швачок,

слюсарів,

лікарів,

агропрацівників.

Найбільше пропозицій з початку року було серед продавців. Їх шукали більше 6 тис. разів.

Серед найзатребуваніших професій були прибиральники, робітники з благоустрою, двірники, водії та підсобні робітники. Їх за звітний період шукали 7,5 тис. разів.

Більше 2,5 тис. було вакансій кухаря та кондитера, медсестри, робітників з ремонту будинків, а це муляри, монтажники, зварювальники, плиточники, штукатури та інші.

Близько 2 тис. разів роботодавці шукали бухгалтерів, працівників сільськогосподарського сектору, спеціалістів із пошиття одягу (кравців, закрійників, швачок) та слюсарів.

Найбільш рідкісними професіями за три місяці були:

тальмани (обліковці на вантажних морських суднах),

піскоструминники (обробники поверхонь за допомогою повітряно-абразивного струменя),

живописці,

оформлювачі іграшок,

термодрукарі (друк в результаті нагріву термочутливого паперу),

виробники свічок,

дегустатори кави.

Як повідомлялося раніше в квітні, у 2025 році майже 7 тис. українців отримали ваучер на безоплатне навчання, щоб опанувати нову професію чи спеціальність або підвищити свою кваліфікацію.

У 2024 році ваучери на навчання отримали 23 тис. українців, держава профінансувала їхнє навчання на 327 млн грн.

Ваучери на перенавчання та підвищення кваліфікації на суму до 30 тис. грн можуть отримати ветерани, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю та громадяни віком від 45 років.

Ваучер дає право підвищити кваліфікацію чи пройти перепідготовку за однією з 155 професій та спеціальностей. Для учасників бойових дій є пільги — ваучери на спеціальності "Економіка та менеджмент" доступні лише для них.