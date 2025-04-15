Вперше в Україні ФОП з інвалідністю отримав компенсацію на облаштування робочого місця

Державна служба зайнятості виплатила першу компенсацію на облаштування робочого місця для фізособи-підприємця з інвалідністю.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки.

Першим цією можливістю скористався підприємець Сергій Кривуша з міста Сквира Київської області. Він має ІІ групу інвалідності та статус учасника бойових дій. За кошти, які йдуть з Фонду соцстрахування на випадок безробіття, він закупив оргтехніку зі спеціальним програмним забезпеченням та джерело безперебійного живлення.

Зазначається, що підприємцем він за підтримки Служби зайнятості лише пів року тому, отримавши ветеранський грант за програмою "Власна Справа" на 500 тисяч грн. На ці кошти він закупив обладнання для встановлення сонячних панелей.

"У березні ми розширили програму компенсацій. Тепер самозайняті ветерани з інвалідністю, ФОПи, а також ті, хто тільки планує розпочати бізнес, можуть отримати від 80 до 120 тисяч гривень на облаштування робочого місця – зокрема на пандуси, підйомники або спеціальні меблі", – наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, програма підтримала вже понад дві тисячі підприємств, які створили майже 2600 зручних робочих місць для людей з інвалідністю. На це держава виділила 183 млн грн.

Як повідомлялося, наприкінці лютого цього року президент Володимир Зеленський підписав закон №4219-IX, що змінює підходи до працевлаштування людей з інвалідністю. Документ забезпечує їм рівні можливості на ринку праці та систему підтримки.

За 2024 рік держава компенсувала роботодавцям за облаштування робочих місць 129 млн грн для майже 2 тис. працевлаштованих людей із інвалідністю.

Перед тим повідомлялося, що в межах реформи соціального страхування ті, хто втратив працездатність через хворобу чи травму на роботі, отримуватимуть виплати не менше своєї середньої зарплати.