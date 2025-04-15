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Новини
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В Україні вже нарахували 7 тисяч мільйонерів. Вони задекларували понад 50 мільярдів гривень

В Україні вже нарахували 7 тисяч мільйонерів

Із початку року українці задекларували 88,2 млрд грн доходів за минулий рік, що на 59%, або 32,7 млрд грн більше, ніж за аналогічний період період 2024 року.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

За його словами, станом на 14 квітня вже подано понад 104 тис. декларацій про майновий стан і доходи. Це 101% від показника минулорічної кампанії.

За результатами декларування громадяни визначили до сплати:

  • 1,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 40 % більше, ніж торік;
  • 235,2 млн грн військового збору – зростання на 47 %.

Понад 1 млн грн доходів задекларували 7 тис. платників податків на загальну суму 50,5 млрд грн. Водночас доходи понад 100 млн грн задекларували 53 людини, загальна сума – 16 млрд грн.

Найбільша кількість мільйонерів у таких регіонах:

  • у місті Києві (2 230 осіб),
  • Київській (745 осіб)
  • Львівській (651 особа)
  • Дніпропетровській (615 осіб).

Крім того, майже на 1,2 млрд грн зросла сума задекларованих доходів, отриманих за кордоном. Українці подали 2 914 декларації на загальну суму 2,8 млрд грн.

Як повідомлялося, в Україні триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом минулого року. Вона стартувала 1 січня 2025 року, податки декларацію потрібно до 1 травня.

Автор: 

декларація (541) податки (2419) Державна податкова служба (356) мільйонери (92)


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Дайте вгадаю хто вони ? Перші дві сотні очолять дуже рядові працівники Офісу призидєнта (ще поки). Три сотні - це депутати зі Слуг в ВР, ще зі сотню КМР. Потім холуї та підлабузники особисто дЄрмака, потім інші пристосуванці потужних радників призєдєнта. І на всю оцю орду мерзотників один Порох. Тому вони з ним борються, як єто наш паслєдній і рєшітєльній бой ?
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15.04.2025 16:22 Відповісти
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15.04.2025 16:28 Відповісти
"Миллионе́р (от миллион) - богатый обладатель состояния (капитала) от одного миллиона до одного миллиарда денежных единиц,
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15.04.2025 20:22 Відповісти
Мільйонерів багато! А чим вони допомагають військовим під час війни? Розумію в міністерстві оборони корупція, але ж безпосередньо в підрозділи хлопцям можна ж допомагати? А прості люди останнє віддають. Таких як крупи є досить багато. Але ж якщо та сама крупа із СІЗО спілкується з дбр, то немає про що говорити... Ганьба!
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17.04.2025 11:02 Відповісти

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