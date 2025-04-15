Замість "торговельного безвізу": Єврокомісія готує нові пропозиції для лібералізації торгівлі з Україною

Європейська Комісія закінчує роботу над новими пропозиціями стосовно лібералізації торгового режиму між Україною та Європейським Союзом у світлі завершення 5 червня режиму автономних торгових заходів, запровадженого раніше для України.

Про це повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл, передає Інтерфакс-Україна.

"Наша мета – вирішити взаємну лібералізацію тарифів. Ми завершуємо роботу над цією пропозицією і, щойно зможемо, представимо її Україні", – сказав Гілл.

За його словами, метою цього процесу є "забезпечення економічної стабільності та передбачуваності для бізнесу та фермерів як в Україні, так і в ЄС, сприяючи плавному переходу після завершення терміну дії автономних торгових заходів".

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна найближчими тижнями посилить діалог із європейськими союзниками щодо "торговельного безвізу".

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Єврокомісія не планує продовжувати дію встановлених після початку повномасштабного вторгнення РФ пільг для українського експорту, які передбачають одностороннє скасування мит на українську сільськогосподарську продукцію і діють до 5 червня. Утім, й не йдеться про повернення до того режиму торгівлі, що існував до повномасштабної війни.

Як варіант розглядають домовленість у межах Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA), що могла би передбачати встановлення квот на окремі види агропродукції з України та додаткові запобіжники.

Напочатку квітня цього року єврокомісар із питань сільського господарства Крістоф Гансен заявив, що Єврокомісія не ініціюватиме продовження запроваджених у 2022 році автономних торговельних заходів для підтримки українського експорту, термін дії яких завершується 5 червня.