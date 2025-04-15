Постраждалі від війни громади в Україні отримають майже $200 мільйонів від партнерів. На що спрямують кошти?

Міністерство розвитку громад і територій запустило другу фазу донорської програми "Партнерство за сильну Україну" з підтримки постраждалих від війни громад разом із Великою Британією, Естонією, Канадою, Норвегією, Фінляндією, Швейцарією та Швецією.

Відповідний меморандум про взаєморозуміння був підприсаний між Мінгромад і міжнарожними партнерами, передає Укрінформ.

Метою програми є посилення стійкості України в умовах російської воєнної агресії – через надання критично важливої підтримки місцевим громадам у співпраці з українськими державними органами, громадянським суспільством та приватним сектором.

"Це підвищення спроможності регіонів, розиашованих поруч із лінією зіткнення, які щодня стикаються з неймовірними обстрілами, агресією РФ. Це і підвищення спроможностей, громад та регіонів, культурні та освітні заходи, тренінги та відновлення об'єктів на прифронтових територіях, що напряму дотично до політик нашого Міністерства", – розповіла перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум.

Друга фаза програми встановить механізм швидкого реагування, зокрема спеціалізовані установи, щоб швидко доставляти необхідні ресурси до найбільш вразливих громад, що межують із лінією фронту або кордоном з РФ.

Механізм зосередиться на двух ключових пріоритетах:

систематична допомога громадам на відстані 30 км від зони активних бойових дій,

надання ресурсів для реагування на кризи в будь-якому постраждалому від російської агресії регіоні.

Програма діятиме до жовтня 2027 року і залучить 150 млн фунтів стерлінгів ($198,34 млн). Керування Фондом здійснюється за допомогою трирівневої структури управління – політичного, стратегічного та технічного комітетів.

Пріоритетними областями визначені Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська та Чернігівська.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів схвалив постанову, якою передбачено виділення понад 1,28 млрд грн на завершення цього року 23 проєктів відбудови. Серед них – житло, школи, лікарні.

За даними оновленого звіту Світового банку про оцінку збитків і потреб (RDNA4), що виникли внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, на відновлення України протягом наступного десятиліття знадобиться $524 млрд. Оновлені дані перевищують попередню оцінку на $38 млрд.