Рада ухвалила закон про створення єдиного реєстру професій

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення національної системи кваліфікацій відповідно до актуальних потреб ринку праці".

Відповідний законопроєкт №9630 у другому читанні на засіданні у вівторок підтримали 256 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Метою його ухвалення у пояснювальній записці до проєкту документа вказано "впорядкування системи кваліфікації та створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) шляхом об'єднання Національного класифікатора професій, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Реєстру кваліфікацій, їх діджиталізації та синхронізації з іншими базами даних".

Автори законопроєкту пояснювали, що існуючі Національний класифікатор професій та Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників не синхронізовані з Реєстром кваліфікацій, моральної застарілі, не відповідають сучасним виробничим процесам та обладнанню, а також ведуться різними суб'єктами. А це гальмує розвиток ринку праці та не сприяє ефективному виконанню завдань та функцій колегіального органу у сфері кваліфікацій, зазначається у пояснювальній записці.

Згідно із ухваленим законом, Єдиний реєстр кваліфікацій мають створити за рік від набрання ним чинності.

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Як повідомлялося, раніше в Держслужбі зайнятості повідомили, що ситуація на ринку праці залишається складною. Майже в усіх видах економічної діяльності є дефіцит кадрів, та найбільш затребуваними є робітничі професії. Зокрема, гостро стоїть питання пошуку кваліфікованих працівників, таких як: швачка, електромонтер з ремонту електроустаткування, сантехнік, електрик, монтер колії, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, зварник, електрогазозварник, автослюсар тощо.