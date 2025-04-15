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Рада ухвалила закон про створення єдиного реєстру професій

В Україні створять Єдиний реєстр кваліфікацій

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення національної системи кваліфікацій відповідно до актуальних потреб ринку праці".

Відповідний законопроєкт №9630 у другому читанні на засіданні у вівторок підтримали 256 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Метою його ухвалення у пояснювальній записці до проєкту документа вказано "впорядкування системи кваліфікації та створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) шляхом об'єднання Національного класифікатора професій, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Реєстру кваліфікацій, їх діджиталізації та синхронізації з іншими базами даних".

Автори законопроєкту пояснювали, що існуючі Національний класифікатор професій та Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників не синхронізовані з Реєстром кваліфікацій, моральної застарілі, не відповідають сучасним виробничим процесам та обладнанню, а також ведуться різними суб'єктами. А це гальмує розвиток ринку праці та не сприяє ефективному виконанню завдань та функцій колегіального органу у сфері кваліфікацій, зазначається у пояснювальній записці.

Згідно із ухваленим законом, Єдиний реєстр кваліфікацій мають створити за рік від набрання ним чинності.

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Як повідомлялося, раніше в Держслужбі зайнятості повідомили, що ситуація на ринку праці залишається складною. Майже в усіх видах економічної діяльності є дефіцит кадрів, та найбільш затребуваними є робітничі професії. Зокрема, гостро стоїть питання пошуку кваліфікованих працівників, таких як: швачка, електромонтер з ремонту електроустаткування, сантехнік, електрик, монтер колії, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, зварник, електрогазозварник, автослюсар тощо.

Автор: 

ВР (2865) закон (1481) парламент (1948) професія (10) реєстр (563)


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якщо це пропихала ця жиртрест і ко- значить "халва" або тільки до гіршого?

Ініціатор(и) законопроекту:

https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19740 Третьякова Галина Миколаївна (IX скликання),https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19598 Безугла Мар'яна Володимирівна (IX скликання),https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=7775 Фролов Павло Валерійович (IX скликання),https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=11628 Циба Тетяна Вікторівна (IX скликання),https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19605 Богуцька Єлізавета Петрівна (IX скликання),https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19644 Горбенко Руслан Олександрович (IX скликання),https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19727 Ткаченко Максим Миколайович (IX скликання)
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15.04.2025 17:23 Відповісти
Перші в списку мабудь будуть - стендапер, блогер, тіктокер...
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15.04.2025 17:32 Відповісти
Бурхлива імітація діяльності, та можливість роздерибанити ще кількасот мільонів гривень на мертвий реєстр під час війни.
Закону про строки мобілізації таки не буде.
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15.04.2025 17:36 Відповісти
Всіх інженерів, електриків, сантехніків, комбайнерів або абсолютно всіх відправили на передову, будуть вам блогери, суді, інваліди-прокурори та мєнти хліб збирати та мости будувати.
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15.04.2025 17:52 Відповісти

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