Рада спростить виробництво генеричних ліків. Це має сприяти зниженню цін

Верховна Рада cхвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації положення Болар".

Відповідний законопроєкт №13087 у першому читанні на засіданні у вівторок підтримали 272 народних депутати, повідомляється на сайті парламенту.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт розроблено з метою "надання можливості заявнику генеричних лікарських засобів (аналогів)... здійснення державної реєстрації таких лікарських засобів до моменту завершення дії патенту на оригінальні лікарські засоби".

Для цього в українське законодавство пропонується імплементувати так зване "Правило Болар" – положення, за яким не визнаються порушенням патенту на оригінальний лікарський засіб дії заявника генеричного лікарського засобу для проведення досліджень і державної реєстрації такого лікарського засобу до моменту завершення дії патенту.

Це дозволить розробникам генеричних лікарських засобів законно проводити дослідження лікувальних властивостей та подавати заявки на реєстрацію генеричних лікарських засобів до завершення дії патенту на оригінальні ліки.

Вони також зможуть виробляти генерики і зберігати їх на складі, але не матимуть права рекламувати та поширювати їх до завершення дії патенту на оригінальний препарат.

"Такий механізм, з одного боку, дає заявникам/виробникам генеричних лікарських засобів можливість виходу на ринок вчасно та уникнення очікування один-два роки для реєстрації лікарського засобу. З іншого боку, цей механізм скасовує строк додаткової та не передбаченої законом монополії на оригінальні лікарські засоби, протягом якого такі лікарські засоби залишалися ексклюзивними на ринку після припинення дії патенту", – зазначається у пояснювальній записці.

На думку авторів законопроєкту, його ухвалення сприятиме розширенню асортименту лікарських засобів в аптеках та збільшенню конкуренції на ринку, і як наслідок – поступовому зниженню вартості частини лікарських засобів.

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Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мали знизитися на 30%.

На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень. Своєю чергою українські фармвиробники погодилися знизити ціни на понад 200 препаратів, починаючи з березня.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як Зеленський наказав "найбільш затребуваним" лікам дешевшати