Україна та США підписали меморандум про намір укласти угоди про корисні копалини: текст документа (оновлено)

Україна та США підписали меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу команд, а також намір сторін фіналізувати та укласти угоду про рідкісноземельні метали.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.

Крім того, сторони готують створення Фонду інвестицій у відбудову України.

"Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів – саме з такою метою команди працюють над документом", – наголосила вона.

Міністерка також зазначила, що команди країн готуються до підписання угоди про надра. Потім її мають ратифікувати у парламентах.

Пізніше у Мінеконміки додали, що документ передбачає, що США поважають зобов’язання України, пов’язані із вступом у ЄС або пов’язані з угодами з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами. Тобто робота над Угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.

Також міністерство оприлюднило повний текст меморандуму.

Меморандум про наміри між урядом України та урядом США щодо підготовки офіційної Угоди про економічне партнерство та інвестиційний Фонд реконструкції БЕРУЧИ до уваги, що Сполучені Штати Америки надали значну фінансову та матеріальну підтримку Україні з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року; БЕРУЧИ до уваги, що американський народ бажає разом з українським народом інвестувати у вільну, суверенну та безпечну Україну; БЕРУЧИ до уваги, що Сполучені Штати Америки та Україна бажають міцного миру в Україні та міцного партнерства між їхніми народами та урядами; БЕРУЧИ до уваги, що Сполучені Штати Америки та Україна визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною арсеналу ядерної зброї у світі; ОСКІЛЬКИ Сполучені Штати Америки та Україна мають намір заснувати інвестиційний фонд реконструкції в рамках економічного партнерства між двома народами та урядами; БЕРУЧИ до уваги, що Сполучені Штати Америки та Україна провели достатньо конструктивні технічні переговори у Вашингтоні, округ Колумбія, 11-12 квітня 2025 року, щоб завершити переговори щодо Угоди про створення інвестиційного фонду реконструкції; БЕРУЧИ до уваги, що Сполучені Штати Америки поважають намір України уникати конфліктів при розробці угоди із зобов’язаннями України щодо приєднання до Європейського Союзу або угод з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами; та БЕРУЧИ до уваги, що, без упереджень стосовно будь-яких політичних чи правових процедур, необхідних для завершення домовленостей, український прем’єр-міністр Шмигаль відвідає Вашингтон, округ Колумбія, протягом тижня, починаючи з 21 квітня 2025 року, щоб зустрітися з міністром фінансів США Бессентом і підтримати на високому рівні завершення технічних обговорень щодо умов угоди про створення інвестиційного фонду відбудови. Очікується, що переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення обговорень до цієї дати та якнайшвидшого підписання; та ОТЖЕ, ВНАСЛІДОК ЦЬОГО, як засвідчено підписами, Уряд Сполучених Штатів Америки та Уряд України укладають цей Меморандум про наміри, щоб оперативно працювати над завершенням підготовки необхідних документів з метою остаточного укладення угоди про економічне партнерство між американським та українським народами та створення інвестиційного фонду відбудови.

Документ підписали міністр фінансів США Скотт Бессент та міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.

У свою чергу, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано наступного четверга.