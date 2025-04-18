Українська SkyUp відновила регулярні авіарейси. Базується у Кишиневі

Українська авіакомпанія SkyUp вперше з початку повномасштабного вторгнення відновила регулярні польоти. Перші рейси відбулися з молдовського Кишинева, де базується компанія.

Про це повідомили у пресслужбі SkyUp, передає liga.net.

"Сьогодні запуск регулярних рейсів із Кишинева – це не просто новий етап у роботі компанії. Це доказ того, що українські фахівці та компанія здатні залишатися частиною світової авіації попри все", – зазначив гендиректор Дмитро Сєроухов.

Польотна програма SkyUp передбачає регулярні рейси з Кишинева до 13 міст Європи: Париж, Лісабон, Ніцца, Барселона, Аліканте, Пальма-де-Майорка, Ларнака, Афіни, Салоніки, Іракліон, Берлін, Прага, Стокгольм.

SkyUp вибрала Кишинів для своєї бази, бо він розташований близько до України, "що робить його логістично зручним і надійним рішенням для організації міжнародних маршрутів".

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Як повідомлялося, авіакомпанія SkyUp протягом 2023 року виконала 10 528 рейсів до 53 країн за 664 маршрутами, що на 36% більше, ніж у 2022 році. Компанія перевезла понад 1,5 млн пасажирів, що на 24% більше порівняно з 2022 роком, та зберегла команду з 1139 фахівців.